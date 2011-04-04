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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1576157715781579

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:47

  IMPRINTER написав:
  Alex2007 написав:а почем они принимали ЮСДТ в обмен на нал.долл в первые недели ?

п.с. Вспоминая начало марта, припоминаю, что даже не все привычные обменники работали, начали активно включаться в работу где-то аж через месяц (в Одессе).
А рабочие (и главное, еще и проверенные криптообменники (нал-крипта) ) так наверное еще проблемнее было найти в то время. А как этот обмен работал в те моменты в Киеве или других более горячих точках - вопрос; - тогда наверное быстро поменять чемодан ЮСД-денег на ЮСД-Т - та еще задачка со звездой.


принимали где-то +5 ... тоже щедро ... менялы обычно наваривают на комиссии в два раза ... если принимают по +0,5, продают по +1, если продавали по +10, то принимали по +5. Ну в совсем первые дни конечно многие были закрыты, но уже спустя пару недель в "мирных" регионах уже купить/продать было без проблем.


да уж, загадочное это курсообразование тезера... что к гривне, что к баксу. Что сейчас, что тогда, что еще ранее. :D
Получается, что люди, которые за бакс с комиссией 10 процентов брали тезер одной транзакцией, поступали так сказать не очень оптимально, хотя если на кону котлеты или паллеты зеленых денег, то наверное таки приходилось именно так, ибо время поджимало :roll: .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 21:36

Alex2007

люди бежали за границу - у них небыло другого выбора - или рисковать, что на границе отберут 100% (т.к. легально можно вывозить до 10 000) или купить тезер и отдать 10%. Окно для вывоза денег чиновниками было открыто неделю (не требовали подтверждения сумм). Когда они вывезли всё что могли - уже норму о 10 000 вернули назад.

Понятно, что это комисс +10% была только на украинском рынке, а не на общемировом - там он как был 1:1 +/- так и был.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 22:47

IMPRINTER
А скільки треба ще віддати за обнал у гейропах?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 00:14

J нет в Альфе.Там без комиссий от 1 штуки.Последний раз покупал 18 процентов били.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 00:16

  User253 написав:
  Вадимка написав:Здравствуйте!!Хочу сейчас постепенно отказиваться от депозитов и покупають облигации.Ставки вище и никаких банкротств Банков.Не могу понять людей откривающих сейчас депозити.Можете есть какие-то подводние камни о которих я не знаю?Спасибо за ответ.

Вы не видите никаких рисков?
Ну например "реструктуризация", например "кипрский сценарий".
Какая ликвидность у этих бумаг? Завтра НБУ или Минфин выпустит какую-нибудь постанову типа "выдача по официальному курсу", или "выдача с 7:00 до 7:30 каждый первый понедельник месяца в кассе НБУ"

У вас есть ресурс, чтобы доказывать правоту например в Лондонском Арбитраже?

А в банках не может бить постанови?
Вадимка
 
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