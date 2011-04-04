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User253 написав:Но вы же считаете, что облигации отличаются надёжностью. Но каких-то особых факторов надёжности не просматривается. Для банков например есть ФГВ, а для облигаций механизм "в случае чего" - непонятен
Мне почему-то кажется, что если будет объявлен дефолт по облигациям, то ФГВ тоже обанкротится.