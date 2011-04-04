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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1577157815791580

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:03

Приват і Ощад відновлюють роботу на деокупованій Харківщині
https://minfin.com.ua/ua/2022/09/19/92484652/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:03

Где нынче депозиты на 1 мес. в грн. с самой высокой ставкой?
Знаю у скунса (форварда) 17%, а еще?
Востаннє редагувалось demichh в Пон 19 вер, 2022 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:03

  J написав:
  Вадимка написав:J нет в Альфе.Там без комиссий от 1 штуки.Последний раз покупал 18 процентов били.

а как с Альфы потом забирать, если там лимит на СЕП 200к \ месяц ?

Хороший вопрос,но до этого ещё очень далеко.Может что то изменится
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:27

  User253 написав:Но вы же считаете, что облигации отличаются надёжностью. Но каких-то особых факторов надёжности не просматривается. Для банков например есть ФГВ, а для облигаций механизм "в случае чего" - непонятен

Мне почему-то кажется, что если будет объявлен дефолт по облигациям, то ФГВ тоже обанкротится.
moveton
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