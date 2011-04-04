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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1577157815791580

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:03

Приват і Ощад відновлюють роботу на деокупованій Харківщині
https://minfin.com.ua/ua/2022/09/19/92484652/
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:03

Где нынче депозиты на 1 мес. в грн. с самой высокой ставкой?
Знаю у скунса (форварда) 17%, а еще?
Востаннє редагувалось demichh в Пон 19 вер, 2022 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:03

  J написав:
  Вадимка написав:J нет в Альфе.Там без комиссий от 1 штуки.Последний раз покупал 18 процентов били.

а как с Альфы потом забирать, если там лимит на СЕП 200к \ месяц ?

Хороший вопрос,но до этого ещё очень далеко.Может что то изменится
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:27

  User253 написав:Но вы же считаете, что облигации отличаются надёжностью. Но каких-то особых факторов надёжности не просматривается. Для банков например есть ФГВ, а для облигаций механизм "в случае чего" - непонятен

Мне почему-то кажется, что если будет объявлен дефолт по облигациям, то ФГВ тоже обанкротится.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:54

  moveton написав:
  User253 написав:Но вы же считаете, что облигации отличаются надёжностью. Но каких-то особых факторов надёжности не просматривается. Для банков например есть ФГВ, а для облигаций механизм "в случае чего" - непонятен

Мне почему-то кажется, что если будет объявлен дефолт по облигациям, то ФГВ тоже обанкротится.

Аргументи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:19

  Investor_K написав:
  moveton написав:Мне почему-то кажется, что если будет объявлен дефолт по облигациям, то ФГВ тоже обанкротится.

Аргументи?

Были бы аргументы, то не только бы казалось :D Но вот почему-то не верится, что при такой финансовой жопе в стране, что придётся объявлять дефолт, ФГВ со всеми расплатится. Он и из банкопада имени Гонтаревой с громадными долгами вышел.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:25

  Investor_K написав:
  moveton написав:
  User253 написав:Но вы же считаете, что облигации отличаются надёжностью. Но каких-то особых факторов надёжности не просматривается. Для банков например есть ФГВ, а для облигаций механизм "в случае чего" - непонятен

Мне почему-то кажется, что если будет объявлен дефолт по облигациям, то ФГВ тоже обанкротится.

Аргументи?


После войны нужно будет списать огромный внутренний долг, который некому обслуживать.
За один день такой долг списать не получится. Сейчас уже под 25% собрались привлекать в ОВДП пирамиду. Потом напрашивается гиперинфляция на пару лет.

Или вы думаете Байден будет депо хомякам возвращать? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:53

  demichh написав:Где нынче депозиты на 1 мес. в грн. с самой высокой ставкой?
Знаю у скунса (форварда) 17%, а еще?

17% на місяць там нема
макс 15% (Ощадний рахунок)
але враховуючи мікроскопічні ліміти на вихід (та ще й введення % за вихід сум більших 3К із жовтня) - такий собі варіант

найближчий норм. варіант - Альянс 3 місяці 20%, або шукайте короткі ОВДП
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 01:09

Re: Байки про банки і не тільки....

Шановні колеги! Хто краще на віддачу валютного депо Південний чи Ідея? Хочу занести в рамках акції 50К.
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