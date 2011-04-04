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User253 написав:Но вы же считаете, что облигации отличаются надёжностью. Но каких-то особых факторов надёжности не просматривается. Для банков например есть ФГВ, а для облигаций механизм "в случае чего" - непонятен
Мне почему-то кажется, что если будет объявлен дефолт по облигациям, то ФГВ тоже обанкротится.
User253 написав:Но вы же считаете, что облигации отличаются надёжностью. Но каких-то особых факторов надёжности не просматривается. Для банков например есть ФГВ, а для облигаций механизм "в случае чего" - непонятен
Мне почему-то кажется, что если будет объявлен дефолт по облигациям, то ФГВ тоже обанкротится.
moveton написав:Мне почему-то кажется, что если будет объявлен дефолт по облигациям, то ФГВ тоже обанкротится.
Аргументи?
Были бы аргументы, то не только бы казалось Но вот почему-то не верится, что при такой финансовой жопе в стране, что придётся объявлять дефолт, ФГВ со всеми расплатится. Он и из банкопада имени Гонтаревой с громадными долгами вышел.
User253 написав:Но вы же считаете, что облигации отличаются надёжностью. Но каких-то особых факторов надёжности не просматривается. Для банков например есть ФГВ, а для облигаций механизм "в случае чего" - непонятен
Мне почему-то кажется, что если будет объявлен дефолт по облигациям, то ФГВ тоже обанкротится.
Аргументи?
После войны нужно будет списать огромный внутренний долг, который некому обслуживать. За один день такой долг списать не получится. Сейчас уже под 25% собрались привлекать в ОВДП пирамиду. Потом напрашивается гиперинфляция на пару лет.
Или вы думаете Байден будет депо хомякам возвращать?