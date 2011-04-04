|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 вер, 2022 07:28
ihorsic написав:
Шановні колеги! Хто краще на віддачу валютного депо Південний чи Ідея? Хочу занести в рамках акції 50К.
Идея хоть от польской границы подкрепит себя по стране в случаи чего
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7042
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 1391 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 20 вер, 2022 09:38
demichh написав:
Где нынче депозиты на 1 мес. в грн. с самой высокой ставкой?
Знаю у скунса (форварда) 17%, а еще?
Индустриал банк депозит с привязкой к цене депозитных сертификатов-3%
Это 20%
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38470
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3710 раз.
- Подякували: 11849 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:13
Доброго дня шановні колеги! Підкажіть будь ласка хто стикався з таким питанням. Вилучили паспорт будуть робити ID картку. Видали довідку. Питання чи можу я отримати депозит по цій довідці? Можливо по закордонному паспорту?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 697
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:18
ihorsic написав:
Вилучили паспорт будуть робити ID картку.
Простите, а на каком основании изъяли?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10400
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 1133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:23
Виповнилось 45 прийшов вклеїти фото. Сказали що паспорт не в дуже доброму стані і начальк не підпише. Йдіть робіть ID ось так....
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 697
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:40
ihorsic написав:
Виповнилось 45 прийшов вклеїти фото. Сказали що паспорт не в дуже доброму стані і начальк не підпише. Йдіть робіть ID ось так....
ну у тех кто их получал в 90-е - понятное дело - у меня тоже на молекулы распадается, первая фото еще черно-белая даже )
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38705
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6180 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:45
От так я попав 😃😃😃
Так які фін операції я зможу робити по довідці???
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 697
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|240647
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|99307
|
|
|18
|30502
|
|