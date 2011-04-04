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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1578157915801581

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 07:28

  ihorsic написав:Шановні колеги! Хто краще на віддачу валютного депо Південний чи Ідея? Хочу занести в рамках акції 50К.

Идея хоть от польской границы подкрепит себя по стране в случаи чего
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:38

  demichh написав:Где нынче депозиты на 1 мес. в грн. с самой высокой ставкой?
Знаю у скунса (форварда) 17%, а еще?


Индустриал банк депозит с привязкой к цене депозитных сертификатов-3%
Это 20%
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброго дня шановні колеги! Підкажіть будь ласка хто стикався з таким питанням. Вилучили паспорт будуть робити ID картку. Видали довідку. Питання чи можу я отримати депозит по цій довідці? Можливо по закордонному паспорту?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:18

  ihorsic написав:Вилучили паспорт будуть робити ID картку.

Простите, а на каком основании изъяли? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:23

Re: Байки про банки і не тільки....

Виповнилось 45 прийшов вклеїти фото. Сказали що паспорт не в дуже доброму стані і начальк не підпише. Йдіть робіть ID ось так....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:40

  ihorsic написав:Виповнилось 45 прийшов вклеїти фото. Сказали що паспорт не в дуже доброму стані і начальк не підпише. Йдіть робіть ID ось так....


ну у тех кто их получал в 90-е - понятное дело - у меня тоже на молекулы распадается, первая фото еще черно-белая даже )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:45

Re: Байки про банки і не тільки....

От так я попав 😃😃😃
Так які фін операції я зможу робити по довідці???
ihorsic
 
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