Додано: Вів 20 вер, 2022 17:21

Vorlon написав: И давно так? Регистрировался в середине июля через Дию с заграном - никаких видео никто не требовал. Всё прошло без каких-либо вопросов со стороны банка. И давно так? Регистрировался в середине июля через Дию с заграном - никаких видео никто не требовал. Всё прошло без каких-либо вопросов со стороны банка.

Не знаю насколько давно. Я недельки полторы назад этот квест проходил. Вообще страшная процедура:- приходишь в отделение и тебе говорят, что открытие карты в отделении стоит денег на само открытие и страховку (что-то около 300 грн). Но можно бесплатно в онлайне;- читаешь у них на сайте, что если есть в Дие какой-то паспорт и сгенерирован Дия пiдпис, то можно приложению сказать, что регистрация через Дию и будет тебе щастье;- удостоверяешься, что есть в Дие загран, делаешь Дия пiдпис, ставишь Эко-приложение. Оно сразу говорит, что всё в Дие нашло и предлагает тебе попросить кредитку. Больше никуда не пускает;- запрашиваешь в приложении кредитку. Тебе говорят: ой, кредитный лимит мы тебе не дадим, но ты можеш забрать карточку и пользоваться ей, как дебеткой. И больше приложение ничего сделать не даёт. Где брать карту: ХЗ. В отделении смотрят в компьютер и говорят, что ты нигде не зарегистрирован. Поддержка приложения разводит руками и предлагает всё оформить в отделении (не бесплатно, см. выше). Или отправить заявку через сайт: "";- делаешь там заявку и тебе приходит письмо с вопросом: так тебе карточка для получения ЗП, выплаты ФГВФЛ или покупки облигаций (да, на странице заявки так и написано, что возможны только такие три варианта)?- уже матом им отвечаешь, что тебе просто карточку без цели потому, что приложение и поддержка beep, beep и beep;- отписываются, что раз не зарплатная, то кредитку не дадут, но могут дать дебетку. Для этого нужно заполнить присланный вордовский документ и подписать через Дия пiдпис.- с третьего раза заполняешь без ошибок. Потом оказывается, что раз указал, что работаешь предпринимателем, нужна ещё фотка свидетельства. Тоже подписанная. Зла уже не хватает потому, что каждая подпись - это Дия должна тебя два раза подряд визуально узнать, а она сама это делает раза с третьего-пятого и с такой же частотой подвисая, после чего всё нужно начинать с начала;- наконец они удовлетворяются данными и с тобой проводят сеанс видеоверификации, где нужно кучу всего показать на камеру, отдельную от смартфона с Дией, а также передать данные заграна уже из Дии. Про то, что нужно голосом повторить всё, что написал и подписал в анкете, молчу;- наконец всё происходит и приложение перестаёт предлагать получить кредитку и показывает новополученную дебетку;- закидываешь на неё гривну, открываешь конвертационный депо и приложение говорит, что не может потому, что зачислять некуда;- в отделении говорят, что нужна ещё и валютная карта. Говорят, что можно оформить у них и это уже бесплатно, но онлайново быстрее;- прямо сидя у них тыкаешь в приложение для заказа валютной карты и оно говорит "произошла непонятная ошибка, попробуйте позже";- плюёшь и оформляешь валютную карту в отделении, что включает в себя снятие бумажных копии документов и кучу подписей ручкой "копия верна".- депозит открыт. Квест пройден.Правда, если открываешь сразу депозит и в отделение приходишь с пачкой налички для него, то депозит открывают бесплатно. Но я из их сумбурных объяснений так и не понял дадут ли при этом ещё и карту, вход в приложение и прочее, что положено полноценному клиенту. Ну и хотелось без таскания налички.