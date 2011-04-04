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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1580158115821583>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:05

Re: Байки про банки і не тільки....

І я міняти паспорт не планував. Нач паспортного столу сказала не підпишу. Можливо у них ще й план є по пластику уже заплатив за виготовлення 498 грн. 😃😃😃. Питання все ж таки про довідку...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:18

  Vorlon написав:Простите, а зачем при регистрации через Дию в Укргазе через камеру вообще что-то показывать? :shock:

Процедура у них такая. Мало того, что из Дии берут данные, нужно в камеру себя показать с обоими паспортами и странички из паспортов крупно в камеру. И QR код из Дии тоже через камеру смотрят. Поэтому для регистрации только смартфона с Дией мало. Нужен ещё один компьютер (наверное, и ещё одного смартфона бы хватило) с камерой и возможностью выполнить Google Meet.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:32

  moveton написав:
  Vorlon написав:Простите, а зачем при регистрации через Дию в Укргазе через камеру вообще что-то показывать? :shock:

Процедура у них такая. Мало того, что из Дии берут данные, нужно в камеру себя показать с обоими паспортами и странички из паспортов крупно в камеру. И QR код из Дии тоже через камеру смотрят. Поэтому для регистрации только смартфона с Дией мало. Нужен ещё один компьютер (наверное, и ещё одного смартфона бы хватило) с камерой и возможностью выполнить Google Meet.

И давно так? Регистрировался в Укргазе 24 июля через Дию с заграном - никаких видео никто не требовал. Всё прошло без каких-либо вопросов со стороны банка.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:21

  Vorlon написав:И давно так? Регистрировался в середине июля через Дию с заграном - никаких видео никто не требовал. Всё прошло без каких-либо вопросов со стороны банка.

Не знаю насколько давно. Я недельки полторы назад этот квест проходил. Вообще страшная процедура:
- приходишь в отделение и тебе говорят, что открытие карты в отделении стоит денег на само открытие и страховку (что-то около 300 грн). Но можно бесплатно в онлайне;
- читаешь у них на сайте, что если есть в Дие какой-то паспорт и сгенерирован Дия пiдпис, то можно приложению сказать, что регистрация через Дию и будет тебе щастье;
- удостоверяешься, что есть в Дие загран, делаешь Дия пiдпис, ставишь Эко-приложение. Оно сразу говорит, что всё в Дие нашло и предлагает тебе попросить кредитку. Больше никуда не пускает;
- запрашиваешь в приложении кредитку. Тебе говорят: ой, кредитный лимит мы тебе не дадим, но ты можеш забрать карточку и пользоваться ей, как дебеткой. И больше приложение ничего сделать не даёт. Где брать карту: ХЗ. В отделении смотрят в компьютер и говорят, что ты нигде не зарегистрирован. Поддержка приложения разводит руками и предлагает всё оформить в отделении (не бесплатно, см. выше). Или отправить заявку через сайт: "ЗАМОВИТИ ДИСТАНЦІЙНУ ПОСЛУГУ ТА ПРОЙТИ ВІДЕОВЕРИФІКАЦІЮ";
- делаешь там заявку и тебе приходит письмо с вопросом: так тебе карточка для получения ЗП, выплаты ФГВФЛ или покупки облигаций (да, на странице заявки так и написано, что возможны только такие три варианта)?
- уже матом им отвечаешь, что тебе просто карточку без цели потому, что приложение и поддержка beep, beep и beep;
- отписываются, что раз не зарплатная, то кредитку не дадут, но могут дать дебетку. Для этого нужно заполнить присланный вордовский документ и подписать через Дия пiдпис.
- с третьего раза заполняешь без ошибок. Потом оказывается, что раз указал, что работаешь предпринимателем, нужна ещё фотка свидетельства. Тоже подписанная. Зла уже не хватает потому, что каждая подпись - это Дия должна тебя два раза подряд визуально узнать, а она сама это делает раза с третьего-пятого и с такой же частотой подвисая, после чего всё нужно начинать с начала;
- наконец они удовлетворяются данными и с тобой проводят сеанс видеоверификации, где нужно кучу всего показать на камеру, отдельную от смартфона с Дией, а также передать данные заграна уже из Дии. Про то, что нужно голосом повторить всё, что написал и подписал в анкете, молчу;
- наконец всё происходит и приложение перестаёт предлагать получить кредитку и показывает новополученную дебетку;
- закидываешь на неё гривну, открываешь конвертационный депо и приложение говорит, что не может потому, что зачислять некуда;
- в отделении говорят, что нужна ещё и валютная карта. Говорят, что можно оформить у них и это уже бесплатно, но онлайново быстрее;
- прямо сидя у них тыкаешь в приложение для заказа валютной карты и оно говорит "произошла непонятная ошибка, попробуйте позже";
- плюёшь и оформляешь валютную карту в отделении, что включает в себя снятие бумажных копии документов и кучу подписей ручкой "копия верна".
- депозит открыт. Квест пройден.

Правда, если открываешь сразу депозит и в отделение приходишь с пачкой налички для него, то депозит открывают бесплатно. Но я из их сумбурных объяснений так и не понял дадут ли при этом ещё и карту, вход в приложение и прочее, что положено полноценному клиенту. Ну и хотелось без таскания налички.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:52

Re: Байки про банки і не тільки....

и эти дикие квесты в украгазе etc
ради того чтоб на несчастных 30 тыс грн в месяц затарить соц.валюту забугор (или соц.депо) ? :lol:

тоже самое мне нравится, как пипл танцует с бубном на виртуальных машинах с ревоолютом, а тот их вечно банит :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:01

  Alex2007 написав:и эти дикие квесты в украгазе etc
ради того чтоб на несчастных 30 тыс грн в месяц затарить соц.валюту ? :lol:

Допустим, на 50, но да, типтаво. Кто ж знал, что там так сурово? Ну и может ещё для чего-то в будущем пригодится уже быть клиентом. Но да, грабли и нюансы на каждом шагу. Аккорд втихую подключил GSM информирование (забив на собственные правила, что это делается только отдельным заявлением) и я об этом узнал только тогда, когда списали 20 грн. В Укргазе в заяве есть явная строчка про это информирование. Наученный Аккордом, её убрал. Заяву не приняли (одна из причин почему приняли только с третьего раза) и сказали, что включать её нужно обязательно, иначе карта не активируется. После вопроса про деньги и отключаемость уточнили, что на этой карте оно бесплатно. В общем, не угадаешь как какой банк работает.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:28

  ihorsic написав:Виповнилось 45 прийшов вклеїти фото. Сказали що паспорт не в дуже доброму стані і начальк не підпише. Йдіть робіть ID ось так....

сколько дней сказали будут делать ID ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:23

  moveton написав:
  Vorlon написав:И давно так? Регистрировался в середине июля через Дию с заграном - никаких видео никто не требовал. Всё прошло без каких-либо вопросов со стороны банка.

Не знаю насколько давно. Я недельки полторы назад этот квест проходил. Вообще страшная процедура:
- приходишь в отделение и тебе говорят, что открытие карты в отделении стоит денег на само открытие и страховку (что-то около 300 грн). Но можно бесплатно в онлайне;
- читаешь у них на сайте, что если есть в Дие какой-то паспорт и сгенерирован Дия пiдпис, то можно приложению сказать, что регистрация через Дию и будет тебе щастье;
- удостоверяешься, что есть в Дие загран, делаешь Дия пiдпис, ставишь Эко-приложение. Оно сразу говорит, что всё в Дие нашло и предлагает тебе попросить кредитку. Больше никуда не пускает;
- запрашиваешь в приложении кредитку. Тебе говорят: ой, кредитный лимит мы тебе не дадим, но ты можеш забрать карточку и пользоваться ей, как дебеткой. И больше приложение ничего сделать не даёт. Где брать карту: ХЗ. В отделении смотрят в компьютер и говорят, что ты нигде не зарегистрирован. Поддержка приложения разводит руками и предлагает всё оформить в отделении (не бесплатно, см. выше). Или отправить заявку через сайт: "ЗАМОВИТИ ДИСТАНЦІЙНУ ПОСЛУГУ ТА ПРОЙТИ ВІДЕОВЕРИФІКАЦІЮ";
- делаешь там заявку и тебе приходит письмо с вопросом: так тебе карточка для получения ЗП, выплаты ФГВФЛ или покупки облигаций (да, на странице заявки так и написано, что возможны только такие три варианта)?
- уже матом им отвечаешь, что тебе просто карточку без цели потому, что приложение и поддержка beep, beep и beep;
- отписываются, что раз не зарплатная, то кредитку не дадут, но могут дать дебетку. Для этого нужно заполнить присланный вордовский документ и подписать через Дия пiдпис.
- с третьего раза заполняешь без ошибок. Потом оказывается, что раз указал, что работаешь предпринимателем, нужна ещё фотка свидетельства. Тоже подписанная. Зла уже не хватает потому, что каждая подпись - это Дия должна тебя два раза подряд визуально узнать, а она сама это делает раза с третьего-пятого и с такой же частотой подвисая, после чего всё нужно начинать с начала;
- наконец они удовлетворяются данными и с тобой проводят сеанс видеоверификации, где нужно кучу всего показать на камеру, отдельную от смартфона с Дией, а также передать данные заграна уже из Дии. Про то, что нужно голосом повторить всё, что написал и подписал в анкете, молчу;
- наконец всё происходит и приложение перестаёт предлагать получить кредитку и показывает новополученную дебетку;
- закидываешь на неё гривну, открываешь конвертационный депо и приложение говорит, что не может потому, что зачислять некуда;
- в отделении говорят, что нужна ещё и валютная карта. Говорят, что можно оформить у них и это уже бесплатно, но онлайново быстрее;
- прямо сидя у них тыкаешь в приложение для заказа валютной карты и оно говорит "произошла непонятная ошибка, попробуйте позже";
- плюёшь и оформляешь валютную карту в отделении, что включает в себя снятие бумажных копии документов и кучу подписей ручкой "копия верна".
- депозит открыт. Квест пройден.

Правда, если открываешь сразу депозит и в отделение приходишь с пачкой налички для него, то депозит открывают бесплатно. Но я из их сумбурных объяснений так и не понял дадут ли при этом ещё и карту, вход в приложение и прочее, что положено полноценному клиенту. Ну и хотелось без таскания налички.

Схоже, що у Вас "Ой, щось пішло не так"
І весь цей "квест", схоже, повязаний з тим, що ви погодились подати заявку на кредитку.
я реєструвався десь між 5 і 10 вересня в Еко-застосунку лише через Дію (без всяких додаткових фото- та відео-фіксацій :). Лише стандартний скрінінг "розмість обличчя в рамку...посміхніться..поверніть голову вліво...кліпніть очима" :)
Потім зайшов в "пустий" кабінет, в якому не було ніяких ні карток ні рахунків.
І вже в ньому подавв заявки на віртуальні "Прозапаси" в грн. та долар.
І на цьому все.
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:31

  YaVI написав:І весь цей "квест", схоже, повязаний з тим, що ви погодились подати заявку на кредитку.
я реєструвався десь між 5 і 10 вересня в Еко-застосунку лише через Дію (без всяких додаткових фото- та відео-фіксацій :). Лише стандартний скрінінг "розмість обличчя в рамку...посміхніться..поверніть голову вліво...кліпніть очима" :)
Потім зайшов в "пустий" кабінет, в якому не було ніяких ні карток ні рахунків.
І вже в ньому подавв заявки на віртуальні "Прозапаси" в грн. та долар.
І на цьому все.

Как я помню, там было без вариантов: заходишь в приложение, оно радостно говорит, что каким-то чудом тебя в Дие нашла (хотя, согласно инструкции, я должен был явно в приложении выбрать, что хочу регаться через Дию) и говорит, что теперь нужно завести кредитку. Отказ и пустой кабинет, где можно сделать что-то ещё, не предусмотрен.
Наверное, оно предполагалось как-то не так и запрос на долларовую карту должен не ошибку возвращать. Но лично у меня такой опыт.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:39

Re: Байки про банки і не тільки....

сколько дней сказали будут делать ID ?

Місяць!!!
ihorsic
 
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