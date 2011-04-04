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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:05
Re: Байки про банки і не тільки....
І я міняти паспорт не планував. Нач паспортного столу сказала не підпишу. Можливо у них ще й план є по пластику уже заплатив за виготовлення 498 грн. 😃😃😃. Питання все ж таки про довідку...
Додано: Вів 20 вер, 2022 16:18
Процедура у них такая. Мало того, что из Дии берут данные, нужно в камеру себя показать с обоими паспортами и странички из паспортов крупно в камеру. И QR код из Дии тоже через камеру смотрят. Поэтому для регистрации только смартфона с Дией мало. Нужен ещё один компьютер (наверное, и ещё одного смартфона бы хватило) с камерой и возможностью выполнить Google Meet.
Додано: Вів 20 вер, 2022 16:32
И давно так? Регистрировался в Укргазе 24 июля через Дию с заграном - никаких видео никто не требовал. Всё прошло без каких-либо вопросов со стороны банка.
Додано: Вів 20 вер, 2022 17:21
Не знаю насколько давно. Я недельки полторы назад этот квест проходил. Вообще страшная процедура:
- приходишь в отделение и тебе говорят, что открытие карты в отделении стоит денег на само открытие и страховку (что-то около 300 грн). Но можно бесплатно в онлайне;
- читаешь у них на сайте, что если есть в Дие какой-то паспорт и сгенерирован Дия пiдпис, то можно приложению сказать, что регистрация через Дию и будет тебе щастье;
- удостоверяешься, что есть в Дие загран, делаешь Дия пiдпис, ставишь Эко-приложение. Оно сразу говорит, что всё в Дие нашло и предлагает тебе попросить кредитку. Больше никуда не пускает;
- запрашиваешь в приложении кредитку. Тебе говорят: ой, кредитный лимит мы тебе не дадим, но ты можеш забрать карточку и пользоваться ей, как дебеткой. И больше приложение ничего сделать не даёт. Где брать карту: ХЗ. В отделении смотрят в компьютер и говорят, что ты нигде не зарегистрирован. Поддержка приложения разводит руками и предлагает всё оформить в отделении (не бесплатно, см. выше). Или отправить заявку через сайт: "
- делаешь там заявку и тебе приходит письмо с вопросом: так тебе карточка для получения ЗП, выплаты ФГВФЛ или покупки облигаций (да, на странице заявки так и написано, что возможны только такие три варианта)?
- уже матом им отвечаешь, что тебе просто карточку без цели потому, что приложение и поддержка beep, beep и beep;
- отписываются, что раз не зарплатная, то кредитку не дадут, но могут дать дебетку. Для этого нужно заполнить присланный вордовский документ и подписать через Дия пiдпис.
- с третьего раза заполняешь без ошибок. Потом оказывается, что раз указал, что работаешь предпринимателем, нужна ещё фотка свидетельства. Тоже подписанная. Зла уже не хватает потому, что каждая подпись - это Дия должна тебя два раза подряд визуально узнать, а она сама это делает раза с третьего-пятого и с такой же частотой подвисая, после чего всё нужно начинать с начала;
- наконец они удовлетворяются данными и с тобой проводят сеанс видеоверификации, где нужно кучу всего показать на камеру, отдельную от смартфона с Дией, а также передать данные заграна уже из Дии. Про то, что нужно голосом повторить всё, что написал и подписал в анкете, молчу;
- наконец всё происходит и приложение перестаёт предлагать получить кредитку и показывает новополученную дебетку;
- закидываешь на неё гривну, открываешь конвертационный депо и приложение говорит, что не может потому, что зачислять некуда;
- в отделении говорят, что нужна ещё и валютная карта. Говорят, что можно оформить у них и это уже бесплатно, но онлайново быстрее;
- прямо сидя у них тыкаешь в приложение для заказа валютной карты и оно говорит "произошла непонятная ошибка, попробуйте позже";
- плюёшь и оформляешь валютную карту в отделении, что включает в себя снятие бумажных копии документов и кучу подписей ручкой "копия верна".
- депозит открыт. Квест пройден.
Правда, если открываешь сразу депозит и в отделение приходишь с пачкой налички для него, то депозит открывают бесплатно. Но я из их сумбурных объяснений так и не понял дадут ли при этом ещё и карту, вход в приложение и прочее, что положено полноценному клиенту. Ну и хотелось без таскания налички.
Додано: Вів 20 вер, 2022 18:52
Re: Байки про банки і не тільки....
и эти дикие квесты в украгазе etc
ради того чтоб на несчастных 30 тыс грн в месяц затарить соц.валюту забугор (или соц.депо) ?
тоже самое мне нравится, как пипл танцует с бубном на виртуальных машинах с ревоолютом, а тот их вечно банит
Додано: Вів 20 вер, 2022 19:01
Допустим, на 50, но да, типтаво. Кто ж знал, что там так сурово? Ну и может ещё для чего-то в будущем пригодится уже быть клиентом. Но да, грабли и нюансы на каждом шагу. Аккорд втихую подключил GSM информирование (забив на собственные правила, что это делается только отдельным заявлением) и я об этом узнал только тогда, когда списали 20 грн. В Укргазе в заяве есть явная строчка про это информирование. Наученный Аккордом, её убрал. Заяву не приняли (одна из причин почему приняли только с третьего раза) и сказали, что включать её нужно обязательно, иначе карта не активируется. После вопроса про деньги и отключаемость уточнили, что на этой карте оно бесплатно. В общем, не угадаешь как какой банк работает.
Додано: Вів 20 вер, 2022 19:28
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:23
Схоже, що у Вас "Ой, щось пішло не так"
І весь цей "квест", схоже, повязаний з тим, що ви погодились подати заявку на кредитку.
я реєструвався десь між 5 і 10 вересня в Еко-застосунку лише через Дію (без всяких додаткових фото- та відео-фіксацій . Лише стандартний скрінінг "розмість обличчя в рамку...посміхніться..поверніть голову вліво...кліпніть очима"
Потім зайшов в "пустий" кабінет, в якому не було ніяких ні карток ні рахунків.
І вже в ньому подавв заявки на віртуальні "Прозапаси" в грн. та долар.
І на цьому все.
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:31
Как я помню, там было без вариантов: заходишь в приложение, оно радостно говорит, что каким-то чудом тебя в Дие нашла (хотя, согласно инструкции, я должен был явно в приложении выбрать, что хочу регаться через Дию) и говорит, что теперь нужно завести кредитку. Отказ и пустой кабинет, где можно сделать что-то ещё, не предусмотрен.
Наверное, оно предполагалось как-то не так и запрос на долларовую карту должен не ошибку возвращать. Но лично у меня такой опыт.
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:39
Re: Байки про банки і не тільки....
сколько дней сказали будут делать ID ?
Місяць!!!
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