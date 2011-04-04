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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1580158115821583

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:43

  ihorsic написав:сколько дней сказали будут делать ID ?

Місяць!!!

Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии :lol:
Amethyst
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  #<1 ... 1580158115821583
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