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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:43
ihorsic написав:
сколько дней сказали будут делать ID ?
Місяць!!!
Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии
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Amethyst
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Додано: Вів 20 вер, 2022 21:59
YaVI написав:
Схоже, що у Вас "Ой, щось пішло не так"
Вже не з першою банкою. Схоже на карму.
Amethyst написав: ihorsic написав:
сколько дней сказали будут делать ID ?
Місяць!!!
Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии
Насправді ідея - бімба, особливо в такі часи. Треба, щоб хтось Федорову закинув.
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klug
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:09
klug написав: Amethyst написав:
Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии
Насправді ідея - бімба, особливо в такі часи. Треба, щоб хтось Федорову закинув.
"в такі часи" как раз не очень
Не каждый уличный патруль и блокпост Дию за документ считает.
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moveton
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