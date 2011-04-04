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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:43
ihorsic написав:
сколько дней сказали будут делать ID ?
Місяць!!!
Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии
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Amethyst
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Додано: Вів 20 вер, 2022 21:59
YaVI написав:
Схоже, що у Вас "Ой, щось пішло не так"
Вже не з першою банкою. Схоже на карму.
Amethyst написав: ihorsic написав:
сколько дней сказали будут делать ID ?
Місяць!!!
Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии
Насправді ідея - бімба, особливо в такі часи. Треба, щоб хтось Федорову закинув.
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klug
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:09
klug написав: Amethyst написав:
Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии
Насправді ідея - бімба, особливо в такі часи. Треба, щоб хтось Федорову закинув.
"в такі часи" как раз не очень
Не каждый уличный патруль и блокпост Дию за документ считает.
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moveton
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:33
ihorsic написав:
сколько дней сказали будут делать ID ?
Місяць!!!
если через ГП "Документ" заказывать - то 2 недели, а то и быстрее.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:39
moveton написав: klug написав: Amethyst написав:
Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии
Насправді ідея - бімба, особливо в такі часи. Треба, щоб хтось Федорову закинув.
"в такі часи" как раз не очень
Не каждый уличный патруль и блокпост Дию за документ считает.
Невже ота довідка, котру хто не бачив, буде кращою за незрозумілий застосунок, про який більшість принаймні чула? У розрізі банків, вони хоча б формально мали б приймати такі документи і багато приймають, а що з довідкою робити уже кілька сторінок ніхто відповісти не може.
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klug
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:51
klug написав:
Невже ота довідка, котру хто не бачив, буде кращою за незрозумілий застосунок, про який більшість принаймні чула?
Мой кореш, который на блокпостах стоял, говорил, что Дию не принимал в принципе и требовал показать нечто более вещественное, чем картинку на экране. Я так понимаю, что справка его бы устроила больше.
klug написав:
У розрізі банків, вони хоча б формально мали б приймати такі документи і багато приймають, а що з довідкою робити уже кілька сторінок ніхто відповісти не може.
Не уверен, что обязаны. Про госорганы был закон, про частные банки - не слыхал. Про банки есть и много историй, что ссылались, что пока они ещё технически не научились и приходи, дорогой, с более классическими документами.
А насчёт справки - это просто очень редкий случай, поэтому мало вероятно, что тут у кого-то был опыт. Тем более, что нужно про все банки сразу сказать.
Немного из другой области: сервисный центр полиции уже не требует для подтверждения оплаты только бумажного чека и принимает и электронный. В теории. А на практике все, кого я спрашивал, даже не пытались платить через банковское приложение с получанием электронного чека, а тупо шли оплачивать в терминал СЦ, платя комис в 3-4 цены собственно услуги. Употрно утверждали, что иначе никак: бумажный чек ведь нужен.
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moveton
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Додано: Вів 20 вер, 2022 23:16
moveton написав:
Немного из другой области: сервисный центр полиции уже не требует для подтверждения оплаты только бумажного чека и принимает и электронный. В теории. А на практике все, кого я спрашивал, даже не пытались платить через банковское приложение с получанием электронного чека, а тупо шли оплачивать в терминал СЦ, платя комис в 3-4 цены собственно услуги. Употрно утверждали, что иначе никак: бумажный чек ведь нужен.
В 2019 и 2021 годах в Киеве при постановке автомобилей на учет оплата в ПФ через Приват24 и распечатка квитанции оттуда срабатывала после пояснения сотрудникам как проверять подлинность квитанции на сайте привата.
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