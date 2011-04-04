Додано: Вів 20 вер, 2022 22:51

klug написав: Невже ота довідка, котру хто не бачив, буде кращою за незрозумілий застосунок, про який більшість принаймні чула? Невже ота довідка, котру хто не бачив, буде кращою за незрозумілий застосунок, про який більшість принаймні чула?

klug написав: У розрізі банків, вони хоча б формально мали б приймати такі документи і багато приймають, а що з довідкою робити уже кілька сторінок ніхто відповісти не може. У розрізі банків, вони хоча б формально мали б приймати такі документи і багато приймають, а що з довідкою робити уже кілька сторінок ніхто відповісти не може.

Мой кореш, который на блокпостах стоял, говорил, что Дию не принимал в принципе и требовал показать нечто более вещественное, чем картинку на экране. Я так понимаю, что справка его бы устроила больше.Не уверен, что обязаны. Про госорганы был закон, про частные банки - не слыхал. Про банки есть и много историй, что ссылались, что пока они ещё технически не научились и приходи, дорогой, с более классическими документами.А насчёт справки - это просто очень редкий случай, поэтому мало вероятно, что тут у кого-то был опыт. Тем более, что нужно про все банки сразу сказать.Немного из другой области: сервисный центр полиции уже не требует для подтверждения оплаты только бумажного чека и принимает и электронный. В теории. А на практике все, кого я спрашивал, даже не пытались платить через банковское приложение с получанием электронного чека, а тупо шли оплачивать в терминал СЦ, платя комис в 3-4 цены собственно услуги. Употрно утверждали, что иначе никак: бумажный чек ведь нужен.