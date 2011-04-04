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Amethyst написав:Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии
Насправді ідея - бімба, особливо в такі часи. Треба, щоб хтось Федорову закинув.
"в такі часи" как раз не очень Не каждый уличный патруль и блокпост Дию за документ считает.
Невже ота довідка, котру хто не бачив, буде кращою за незрозумілий застосунок, про який більшість принаймні чула? У розрізі банків, вони хоча б формально мали б приймати такі документи і багато приймають, а що з довідкою робити уже кілька сторінок ніхто відповісти не може.
klug написав:Невже ота довідка, котру хто не бачив, буде кращою за незрозумілий застосунок, про який більшість принаймні чула?
Мой кореш, который на блокпостах стоял, говорил, что Дию не принимал в принципе и требовал показать нечто более вещественное, чем картинку на экране. Я так понимаю, что справка его бы устроила больше.
klug написав:У розрізі банків, вони хоча б формально мали б приймати такі документи і багато приймають, а що з довідкою робити уже кілька сторінок ніхто відповісти не може.
Не уверен, что обязаны. Про госорганы был закон, про частные банки - не слыхал. Про банки есть и много историй, что ссылались, что пока они ещё технически не научились и приходи, дорогой, с более классическими документами. А насчёт справки - это просто очень редкий случай, поэтому мало вероятно, что тут у кого-то был опыт. Тем более, что нужно про все банки сразу сказать.
Немного из другой области: сервисный центр полиции уже не требует для подтверждения оплаты только бумажного чека и принимает и электронный. В теории. А на практике все, кого я спрашивал, даже не пытались платить через банковское приложение с получанием электронного чека, а тупо шли оплачивать в терминал СЦ, платя комис в 3-4 цены собственно услуги. Употрно утверждали, что иначе никак: бумажный чек ведь нужен.
moveton написав:Немного из другой области: сервисный центр полиции уже не требует для подтверждения оплаты только бумажного чека и принимает и электронный. В теории. А на практике все, кого я спрашивал, даже не пытались платить через банковское приложение с получанием электронного чека, а тупо шли оплачивать в терминал СЦ, платя комис в 3-4 цены собственно услуги. Употрно утверждали, что иначе никак: бумажный чек ведь нужен.
В 2019 и 2021 годах в Киеве при постановке автомобилей на учет оплата в ПФ через Приват24 и распечатка квитанции оттуда срабатывала после пояснения сотрудникам как проверять подлинность квитанции на сайте привата.
moveton написав:Немного из другой области: сервисный центр полиции уже не требует для подтверждения оплаты только бумажного чека и принимает и электронный. В теории. А на практике все, кого я спрашивал, даже не пытались платить через банковское приложение с получанием электронного чека, а тупо шли оплачивать в терминал СЦ, платя комис в 3-4 цены собственно услуги. Употрно утверждали, что иначе никак: бумажный чек ведь нужен.
В 2019 и 2021 годах в Киеве при постановке автомобилей на учет оплата в ПФ через Приват24 и распечатка квитанции оттуда срабатывала после пояснения сотрудникам как проверять подлинность квитанции на сайте привата.
Так він же не пише, що так не можна, а пише, що люди навіть не намагаються, що має свідчити про те, що так не можна. Так само і про кореша: якщо він не знає, як перевірити справжність "картинки на телефоні", значить Закони не діють. Доволі альтернативний погляд на логіку, як на мене.
ihorsic написав:сколько дней сказали будут делать ID ?
Місяць!!!
Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии
Син перевиготовлював ІД, то півтора місяця (травень-червень). Подав, як і казали, за два тижні до закінчення. В дії старий ІД по закінченню терміну щез, в той же час з п24 приходили вимоги актуалізувати документи. Я зараз відкривав картку в кредо, то там зразу хотіли через дію, бо так швидше.