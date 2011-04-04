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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1580158115821583

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:43

  ihorsic написав:сколько дней сказали будут делать ID ?

Місяць!!!

Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 21:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  YaVI написав:Схоже, що у Вас "Ой, щось пішло не так"

Вже не з першою банкою. Схоже на карму.
  Amethyst написав:
  ihorsic написав:сколько дней сказали будут делать ID ?

Місяць!!!

Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии :lol:

Насправді ідея - бімба, особливо в такі часи. Треба, щоб хтось Федорову закинув.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:09

  klug написав:
  Amethyst написав:Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии :lol:

Насправді ідея - бімба, особливо в такі часи. Треба, щоб хтось Федорову закинув.

"в такі часи" как раз не очень :cry: Не каждый уличный патруль и блокпост Дию за документ считает.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:33

  ihorsic написав:сколько дней сказали будут делать ID ?

Місяць!!!


если через ГП "Документ" заказывать - то 2 недели, а то и быстрее.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:39

  moveton написав:
  klug написав:
  Amethyst написав:Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии :lol:

Насправді ідея - бімба, особливо в такі часи. Треба, щоб хтось Федорову закинув.

"в такі часи" как раз не очень :cry: Не каждый уличный патруль и блокпост Дию за документ считает.

Невже ота довідка, котру хто не бачив, буде кращою за незрозумілий застосунок, про який більшість принаймні чула? У розрізі банків, вони хоча б формально мали б приймати такі документи і багато приймають, а що з довідкою робити уже кілька сторінок ніхто відповісти не може.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:51

  klug написав:Невже ота довідка, котру хто не бачив, буде кращою за незрозумілий застосунок, про який більшість принаймні чула?

Мой кореш, который на блокпостах стоял, говорил, что Дию не принимал в принципе и требовал показать нечто более вещественное, чем картинку на экране. Я так понимаю, что справка его бы устроила больше.

  klug написав:У розрізі банків, вони хоча б формально мали б приймати такі документи і багато приймають, а що з довідкою робити уже кілька сторінок ніхто відповісти не може.

Не уверен, что обязаны. Про госорганы был закон, про частные банки - не слыхал. Про банки есть и много историй, что ссылались, что пока они ещё технически не научились и приходи, дорогой, с более классическими документами.
А насчёт справки - это просто очень редкий случай, поэтому мало вероятно, что тут у кого-то был опыт. Тем более, что нужно про все банки сразу сказать.

Немного из другой области: сервисный центр полиции уже не требует для подтверждения оплаты только бумажного чека и принимает и электронный. В теории. А на практике все, кого я спрашивал, даже не пытались платить через банковское приложение с получанием электронного чека, а тупо шли оплачивать в терминал СЦ, платя комис в 3-4 цены собственно услуги. Употрно утверждали, что иначе никак: бумажный чек ведь нужен.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 23:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:Немного из другой области: сервисный центр полиции уже не требует для подтверждения оплаты только бумажного чека и принимает и электронный. В теории. А на практике все, кого я спрашивал, даже не пытались платить через банковское приложение с получанием электронного чека, а тупо шли оплачивать в терминал СЦ, платя комис в 3-4 цены собственно услуги. Употрно утверждали, что иначе никак: бумажный чек ведь нужен.

В 2019 и 2021 годах в Киеве при постановке автомобилей на учет оплата в ПФ через Приват24 и распечатка квитанции оттуда срабатывала после пояснения сотрудникам как проверять подлинность квитанции на сайте привата.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 00:43

  foxluck написав:
  moveton написав:Немного из другой области: сервисный центр полиции уже не требует для подтверждения оплаты только бумажного чека и принимает и электронный. В теории. А на практике все, кого я спрашивал, даже не пытались платить через банковское приложение с получанием электронного чека, а тупо шли оплачивать в терминал СЦ, платя комис в 3-4 цены собственно услуги. Употрно утверждали, что иначе никак: бумажный чек ведь нужен.

В 2019 и 2021 годах в Киеве при постановке автомобилей на учет оплата в ПФ через Приват24 и распечатка квитанции оттуда срабатывала после пояснения сотрудникам как проверять подлинность квитанции на сайте привата.

Так він же не пише, що так не можна, а пише, що люди навіть не намагаються, що має свідчити про те, що так не можна. Так само і про кореша: якщо він не знає, як перевірити справжність "картинки на телефоні", значить Закони не діють. Доволі альтернативний погляд на логіку, як на мене.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 05:38

  Amethyst написав:
  ihorsic написав:сколько дней сказали будут делать ID ?

Місяць!!!

Тююю. А виртуалки нема? Ну тока в Дии :lol:

Син перевиготовлював ІД, то півтора місяця (травень-червень). Подав, як і казали, за два тижні до закінчення. В дії старий ІД по закінченню терміну щез, в той же час з п24 приходили вимоги актуалізувати документи.
Я зараз відкривав картку в кредо, то там зразу хотіли через дію, бо так швидше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:38

є 20% ...

Невеликі банки нарешті почали піднімати дохідність гривневих депозитів

За останні два тижні одразу 6 невеликих банків-учасників депозитного огляду підвищили ставки за гривневими вкладами, ще 5 збільшили дохідність депозитів у євро і 4 — по вкладів у доларі.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-210922/
jump
 
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