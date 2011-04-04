Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Здається, Альфа-банк буде націоналізований за 1 грн. за один день. З'явиться ще один великий державний банк.
================================== У Верховній Раді зареєстровано законопроект №8069 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану".
Серед авторів цього документу - в т.ч. глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.