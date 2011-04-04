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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1582158315841585>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:22

  jump написав:Невеликі банки нарешті почали піднімати дохідність гривневих депозитів

За останні два тижні одразу 6 невеликих банків-учасників депозитного огляду підвищили ставки за гривневими вкладами, ще 5 збільшили дохідність депозитів у євро і 4 — по вкладів у доларі.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-210922/


сдавайте валюту (с)
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:42

Здається, Альфа-банк буде націоналізований за 1 грн. за один день.
З'явиться ще один великий державний банк.

==================================
У Верховній Раді зареєстровано законопроект №8069 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану".

Серед авторів цього документу - в т.ч. глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:59

  TDK написав:Здається, Альфа-банк буде націоналізований за 1 грн. за один день.
З'явиться ще один великий державний банк.

Какие же слова из "націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних" натолкнули на идею, что будет +1 госбанк, а не просто -1 банк?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:10

  moveton написав:
  TDK написав:Здається, Альфа-банк буде націоналізований за 1 грн. за один день.
З'явиться ще один великий державний банк.

Какие же слова из "націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних" натолкнули на идею, что будет +1 госбанк, а не просто -1 банк?


Читайте законопроект.
До речі, ім'я банку у законопроекті не вказано. Закон може застосовуватись до любого банку. Про Альфа-банк тільки припущення...

Як повідомляє співавтор законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Це всього лише проєкт, а вже так збудилися
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:05

  moveton написав:
  TDK написав:Здається, Альфа-банк буде націоналізований за 1 грн. за один день.
З'явиться ще один великий державний банк.

Какие же слова из "націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних" натолкнули на идею, что будет +1 госбанк, а не просто -1 банк?

Пошукайте у словнику значення слова "націоналізація".
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:06

Ще один докапіталізують на хер'ярд державних облігацій і він буде показувати рекордні прибутки на відсотках :evil:
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:07

цікаво про депозити в банках Польщі

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... gra-svech/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:08

  TDK написав:Читайте законопроект.
...
Як повідомляє співавтор законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.

Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.

  klug написав:
  moveton написав:Какие же слова из "націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних" натолкнули на идею, что будет +1 госбанк, а не просто -1 банк?

Пошукайте у словнику значення слова "націоналізація".

И что же там в словаре? Национализация, т.е. перевод его под владение правительством, будет.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:19

moveton на ваш погляд навіщо тоді якісь складнощі з націоналізацією щоб просто знищити банк? Чому тоді не класика через ТА? В цьому випадку держава ні при чому а у випадку з націналізацією виникають юридичні ризики саме у держави. До того ж нагадаю що приват теж націналізовувався через ТА з подальшим продажем державі (мінфіну) за 1 грн. То чому Ви вважаєте що доля інших "системних" банків має бути іншою?
Alien
 
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