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Здається, Альфа-банк буде націоналізований за 1 грн. за один день. З'явиться ще один великий державний банк.
================================== У Верховній Раді зареєстровано законопроект №8069 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану".
Серед авторів цього документу - в т.ч. глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
TDK написав:Здається, Альфа-банк буде націоналізований за 1 грн. за один день. З'явиться ще один великий державний банк.
Какие же слова из "націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних" натолкнули на идею, что будет +1 госбанк, а не просто -1 банк?
TDK написав:Здається, Альфа-банк буде націоналізований за 1 грн. за один день. З'явиться ще один великий державний банк.
Какие же слова из "націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних" натолкнули на идею, что будет +1 госбанк, а не просто -1 банк?
Читайте законопроект. До речі, ім'я банку у законопроекті не вказано. Закон може застосовуватись до любого банку. Про Альфа-банк тільки припущення...
Як повідомляє співавтор законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.
TDK написав:Здається, Альфа-банк буде націоналізований за 1 грн. за один день. З'явиться ще один великий державний банк.
Какие же слова из "націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних" натолкнули на идею, что будет +1 госбанк, а не просто -1 банк?
Пошукайте у словнику значення слова "націоналізація".
TDK написав:Читайте законопроект. ... Як повідомляє співавтор законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.
Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.
klug написав:
moveton написав:Какие же слова из "націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних" натолкнули на идею, что будет +1 госбанк, а не просто -1 банк?
Пошукайте у словнику значення слова "націоналізація".
И что же там в словаре? Национализация, т.е. перевод его под владение правительством, будет.
moveton на ваш погляд навіщо тоді якісь складнощі з націоналізацією щоб просто знищити банк? Чому тоді не класика через ТА? В цьому випадку держава ні при чому а у випадку з націналізацією виникають юридичні ризики саме у держави. До того ж нагадаю що приват теж націналізовувався через ТА з подальшим продажем державі (мінфіну) за 1 грн. То чому Ви вважаєте що доля інших "системних" банків має бути іншою?