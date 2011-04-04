Что мешает тогда без всяких законопроектов ввести в неплатежеспособный банк временную администрацию НБУ? Зачем нужны лишние телодвижения, законы?
Очевидно же, что хотят поступить так же как с Приватом, только более "чисто", с опорой на закон.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:26
Что мешает тогда без всяких законопроектов ввести в неплатежеспособный банк временную администрацию НБУ? Зачем нужны лишние телодвижения, законы?
Очевидно же, что хотят поступить так же как с Приватом, только более "чисто", с опорой на закон.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:27
Не знаю зачем сложности. Но не припомню, чтобы Приват объявляли неплатежеспособным и выводящимся с рынка. Сменил владельца и всё.
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