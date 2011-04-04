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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1582158315841585

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:26

  moveton написав:Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.


Что мешает тогда без всяких законопроектов ввести в неплатежеспособный банк временную администрацию НБУ? Зачем нужны лишние телодвижения, законы?
Очевидно же, что хотят поступить так же как с Приватом, только более "чисто", с опорой на закон.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:27

  Alien написав:moveton на ваш погляд навіщо тоді якісь складнощі з націоналізацією щоб просто знищити банк? Чому тоді не класика через ТА? В цьому випадку держава ні при чому а у випадку з націналізацією виникають юридичні ризики саме у держави. До того ж нагадаю що приват теж націналізовувався через ТА з подальшим продажем державі (мінфіну) за 1 грн. То чому Ви вважаєте що доля інших "системних" банків має бути іншою?

Не знаю зачем сложности. Но не припомню, чтобы Приват объявляли неплатежеспособным и выводящимся с рынка. Сменил владельца и всё.
moveton
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