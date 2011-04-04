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moveton написав:Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.
Что мешает тогда без всяких законопроектов ввести в неплатежеспособный банк временную администрацию НБУ? Зачем нужны лишние телодвижения, законы? Очевидно же, что хотят поступить так же как с Приватом, только более "чисто", с опорой на закон.
Alien написав:moveton на ваш погляд навіщо тоді якісь складнощі з націоналізацією щоб просто знищити банк? Чому тоді не класика через ТА? В цьому випадку держава ні при чому а у випадку з націналізацією виникають юридичні ризики саме у держави. До того ж нагадаю що приват теж націналізовувався через ТА з подальшим продажем державі (мінфіну) за 1 грн. То чому Ви вважаєте що доля інших "системних" банків має бути іншою?
Не знаю зачем сложности. Но не припомню, чтобы Приват объявляли неплатежеспособным и выводящимся с рынка. Сменил владельца и всё.
Alien написав:moveton на ваш погляд навіщо тоді якісь складнощі з націоналізацією щоб просто знищити банк? Чому тоді не класика через ТА? В цьому випадку держава ні при чому а у випадку з націналізацією виникають юридичні ризики саме у держави. До того ж нагадаю що приват теж націналізовувався через ТА з подальшим продажем державі (мінфіну) за 1 грн. То чому Ви вважаєте що доля інших "системних" банків має бути іншою?
Не знаю зачем сложности. Но не припомню, чтобы Приват объявляли неплатежеспособным и выводящимся с рынка. Сменил владельца и всё.
Alien написав:moveton на ваш погляд навіщо тоді якісь складнощі з націоналізацією щоб просто знищити банк? Чому тоді не класика через ТА? В цьому випадку держава ні при чому а у випадку з націналізацією виникають юридичні ризики саме у держави. До того ж нагадаю що приват теж націналізовувався через ТА з подальшим продажем державі (мінфіну) за 1 грн. То чому Ви вважаєте що доля інших "системних" банків має бути іншою?
Не знаю зачем сложности. Но не припомню, чтобы Приват объявляли неплатежеспособным и выводящимся с рынка. Сменил владельца и всё.
Ключове тут слово "не припомню". Зміна власника відбувалась так: в банк ввели ТА від ФГВФЛ, банк визнали неплатоспроможнім після чого ФГВФЛ продало банк мінфіну за 1 грн. який в свою чергу вже як новий власник докапіталізував його надавши ОДВП, які банк мав змогу продавати та покращувати свою ліквідність.
Alien написав:Ключове тут слово "не припомню". Зміна власника відбувалась так: в банк ввели ТА від ФГВФЛ, банк визнали неплатоспроможнім після чого ФГВФЛ продало банк мінфіну за 1 грн. який в свою чергу вже як новий власник докапіталізував його надавши ОДВП, які банк мав змогу продавати та покращувати свою ліквідність.
Допустим, с рынка его вывели путём продажи правительству (интересно, с рынка чего?). Но как-то странно его признавали неплатежеспособным, если он работать не прекращал и всё всем платил. Даже в банкоматы усиленно наличку подкидывал, чтобы толпы паникёров всё получили. Но посмотрим, как это будет выглядеть у следующего неизвестного системного банка. Без банкротства - тогда круто.
Кто нибудь может объяснить, на вкладчиках это отразится или просто собственник сменится? Валютные депо ФГВФО по курсу НБУ будет возмещать или пассивы банка перейдут к новому собственнику и клиенту можно не париться?
adamsmittttt никто, государство само будет решать, нужен ему банк или нет. для вкладчиков есть Фонд и свод законов. курс фиксируется на момент ввода ВА. %% ставками банки дают сигнал, что валюта им не нужна , нужна только для позиции. Скоро Аккорд покажет почем фунт $
а кто вообще допустил, что спустя восемь лет активной борьбы с рашкой, банк, имеющий связи с этой страной, является системным банком ? может их найти и задать пару вопросов ? втб вывели, сбербанк вывели, чего этот не вывели или не снизили долю на рынке, чтоб хоть не был системным?
TDK написав:Читайте законопроект. ... Як повідомляє співавтор законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.
Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.
Плохо читали. Сначала банк объявляется неплатежеспособным, а затем продается за 1 грн государству. И все это за 1 день. Приватбанк национализировали за 3 дня