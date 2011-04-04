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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1583158415851586>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:26

  moveton написав:Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.


Что мешает тогда без всяких законопроектов ввести в неплатежеспособный банк временную администрацию НБУ? Зачем нужны лишние телодвижения, законы?
Очевидно же, что хотят поступить так же как с Приватом, только более "чисто", с опорой на закон.
AAS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:27

  Alien написав:moveton на ваш погляд навіщо тоді якісь складнощі з націоналізацією щоб просто знищити банк? Чому тоді не класика через ТА? В цьому випадку держава ні при чому а у випадку з націналізацією виникають юридичні ризики саме у держави. До того ж нагадаю що приват теж націналізовувався через ТА з подальшим продажем державі (мінфіну) за 1 грн. То чому Ви вважаєте що доля інших "системних" банків має бути іншою?

Не знаю зачем сложности. Но не припомню, чтобы Приват объявляли неплатежеспособным и выводящимся с рынка. Сменил владельца и всё.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:06

  moveton написав:
  Alien написав:moveton на ваш погляд навіщо тоді якісь складнощі з націоналізацією щоб просто знищити банк? Чому тоді не класика через ТА? В цьому випадку держава ні при чому а у випадку з націналізацією виникають юридичні ризики саме у держави. До того ж нагадаю що приват теж націналізовувався через ТА з подальшим продажем державі (мінфіну) за 1 грн. То чому Ви вважаєте що доля інших "системних" банків має бути іншою?

Не знаю зачем сложности. Но не припомню, чтобы Приват объявляли неплатежеспособным и выводящимся с рынка. Сменил владельца и всё.

https://www.fg.gov.ua/articles/39402-og ... zhavi.html
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:06

  moveton написав:
  Alien написав:moveton на ваш погляд навіщо тоді якісь складнощі з націоналізацією щоб просто знищити банк? Чому тоді не класика через ТА? В цьому випадку держава ні при чому а у випадку з націналізацією виникають юридичні ризики саме у держави. До того ж нагадаю що приват теж націналізовувався через ТА з подальшим продажем державі (мінфіну) за 1 грн. То чому Ви вважаєте що доля інших "системних" банків має бути іншою?

Не знаю зачем сложности. Но не припомню, чтобы Приват объявляли неплатежеспособным и выводящимся с рынка. Сменил владельца и всё.

Ключове тут слово "не припомню". Зміна власника відбувалась так: в банк ввели ТА від ФГВФЛ, банк визнали неплатоспроможнім після чого ФГВФЛ продало банк мінфіну за 1 грн. який в свою чергу вже як новий власник докапіталізував його надавши ОДВП, які банк мав змогу продавати та покращувати свою ліквідність.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:10

Та просто выторгуют у Фридмана 2 лярда вместо 1 )
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:18

  Alien написав:Ключове тут слово "не припомню". Зміна власника відбувалась так: в банк ввели ТА від ФГВФЛ, банк визнали неплатоспроможнім після чого ФГВФЛ продало банк мінфіну за 1 грн. який в свою чергу вже як новий власник докапіталізував його надавши ОДВП, які банк мав змогу продавати та покращувати свою ліквідність.

Допустим, с рынка его вывели путём продажи правительству (интересно, с рынка чего?). Но как-то странно его признавали неплатежеспособным, если он работать не прекращал и всё всем платил. Даже в банкоматы усиленно наличку подкидывал, чтобы толпы паникёров всё получили. Но посмотрим, как это будет выглядеть у следующего неизвестного системного банка. Без банкротства - тогда круто.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Кто нибудь может объяснить, на вкладчиках это отразится или просто собственник сменится? Валютные депо ФГВФО по курсу НБУ будет возмещать или пассивы банка перейдут к новому собственнику и клиенту можно не париться?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:41

adamsmittttt никто, государство само будет решать, нужен ему банк или нет.
для вкладчиков есть Фонд и свод законов. курс фиксируется на момент ввода ВА.
%% ставками банки дают сигнал, что валюта им не нужна , нужна только для позиции.
Скоро Аккорд покажет почем фунт $
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:44

Re: Байки про банки і не тільки....

а кто вообще допустил, что спустя восемь лет активной борьбы с рашкой, банк, имеющий связи с этой страной, является системным банком ? может их найти и задать пару вопросов ? :roll: втб вывели, сбербанк вывели, чего этот не вывели или не снизили долю на рынке, чтоб хоть не был системным?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:52

  moveton написав:
  TDK написав:Читайте законопроект.
...
Як повідомляє співавтор законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.

Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.


Плохо читали.
Сначала банк объявляется неплатежеспособным, а затем продается за 1 грн государству. И все это за 1 день. Приватбанк национализировали за 3 дня
TDK
 
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