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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:58
Alex2007 написав:
а кто вообще допустил, что спустя восемь лет активной борьбы с рашкой, банк, имеющий связи с этой страной, является системным банком ? может их найти и задать пару вопросов ?
втб вывели, сбербанк вывели, чего этот не вывели или не снизили долю на рынке, чтоб хоть не был системным?
ВТБ и Сбербанк были государственными росийскими банками.
У Альфы группа частных собственников, которые к раше имееют косвенное отношение. Ближе к Израилю. А Фридман родился во Львове )
По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2022 Михаилу Фридману принадлежало 32,86% акций банка, а Петру Авену - 12,4%
Мажоритарными владельцами банка остаются крупные европейские и американские фонды и компании
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TDK
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:02
TDK написав: moveton написав: TDK написав:
Читайте законопроект.
...
Як повідомляє співавтор законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.
Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.
Плохо читали.
Сначала банк объявляется неплатежеспособным, а затем продается за 1 грн государству. И все это за 1 день. Приватбанк национализировали за 3 дня
Т.е. валютных вкладчиков таки подстригут?
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:03
TDK написав: adamsmittttt написав:
Кто нибудь может объяснить, на вкладчиках это отразится или просто собственник сменится? Валютные депо ФГВФО по курсу НБУ будет возмещать или пассивы банка перейдут к новому собственнику и клиенту можно не париться?
Клиент ничего не заметит. Все произойдет без пыли и шума.
Та уже напылили мама не горюй...
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:04
adamsmittttt написав:
TDK написав:
Плохо читали.
Сначала банк объявляется неплатежеспособным, а затем продается за 1 грн государству. И все это за 1 день. Приватбанк национализировали за 3 дня
Т.е. валютных вкладчиков таки подстригут?
В Приватбанке подстригли?
Нет.
Ничего не изменится кроме собственника
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TDK
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:13
TDK написав: adamsmittttt написав:
TDK написав:
Плохо читали.
Сначала банк объявляется неплатежеспособным, а затем продается за 1 грн государству. И все это за 1 день. Приватбанк национализировали за 3 дня
Т.е. валютных вкладчиков таки подстригут?
В Приватбанке подстригли?
Нет.
Ничего не изменится кроме собственника
Та просто слова про признание банка неплатежеспособным рисуют в уме цепочку: вывод с рынка, ФГВФО, валютные вклады по курсу НБУ...
Назвали б закон как-то "Про націоналізацію" чи якось так, щоб без отого всього гемору для вкладників, ніхто б і не хвилювався б.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:29
TDK написав:
В Приватбанке подстригли?
Нет.
Ничего не изменится кроме собственника
за три дня ВА не заплатили %% по депозитам.
Депохрюши потеряли.
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Goodman
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:39
Goodman написав: TDK написав:
В Приватбанке подстригли?
Нет.
Ничего не изменится кроме собственника
за три дня ВА не заплатили %% по депозитам.
Депохрюши потеряли.
Да. Теперь за 1 день потеряют )
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TDK
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:46
TDK написав:
Да. Теперь за 1 день потеряют )
сейчас теряют не %%, а нервние клетки.
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Goodman
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