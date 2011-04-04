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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1583158415851586

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:58

  Alex2007 написав:а кто вообще допустил, что спустя восемь лет активной борьбы с рашкой, банк, имеющий связи с этой страной, является системным банком ? может их найти и задать пару вопросов ? :roll: втб вывели, сбербанк вывели, чего этот не вывели или не снизили долю на рынке, чтоб хоть не был системным?


ВТБ и Сбербанк были государственными росийскими банками.
У Альфы группа частных собственников, которые к раше имееют косвенное отношение. Ближе к Израилю. А Фридман родился во Львове )

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2022 Михаилу Фридману принадлежало 32,86% акций банка, а Петру Авену - 12,4%
Мажоритарными владельцами банка остаются крупные европейские и американские фонды и компании
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:02

Re: Байки про банки і не тільки....

TDK написав:
  moveton написав:
  TDK написав:Читайте законопроект.
...
Як повідомляє співавтор законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.

Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.


Плохо читали.
Сначала банк объявляется неплатежеспособным, а затем продается за 1 грн государству. И все это за 1 день. Приватбанк национализировали за 3 дня
Т.е. валютных вкладчиков таки подстригут?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:03

Re: Байки про банки і не тільки....

TDK написав:
  adamsmittttt написав:Кто нибудь может объяснить, на вкладчиках это отразится или просто собственник сменится? Валютные депо ФГВФО по курсу НБУ будет возмещать или пассивы банка перейдут к новому собственнику и клиенту можно не париться?


Клиент ничего не заметит. Все произойдет без пыли и шума.
Та уже напылили мама не горюй...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:04

  adamsmittttt написав:
TDK написав:
Плохо читали.
Сначала банк объявляется неплатежеспособным, а затем продается за 1 грн государству. И все это за 1 день. Приватбанк национализировали за 3 дня
Т.е. валютных вкладчиков таки подстригут?


В Приватбанке подстригли?
Нет.
Ничего не изменится кроме собственника
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:13

Re: Байки про банки і не тільки....

TDK написав:
  adamsmittttt написав:
TDK написав:
Плохо читали.
Сначала банк объявляется неплатежеспособным, а затем продается за 1 грн государству. И все это за 1 день. Приватбанк национализировали за 3 дня
Т.е. валютных вкладчиков таки подстригут?


В Приватбанке подстригли?
Нет.
Ничего не изменится кроме собственника
Та просто слова про признание банка неплатежеспособным рисуют в уме цепочку: вывод с рынка, ФГВФО, валютные вклады по курсу НБУ...
Назвали б закон как-то "Про націоналізацію" чи якось так, щоб без отого всього гемору для вкладників, ніхто б і не хвилювався б.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  TDK написав:В Приватбанке подстригли?
Нет.
Ничего не изменится кроме собственника

за три дня ВА не заплатили %% по депозитам.
Депохрюши потеряли.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:39

  Goodman написав:
  TDK написав:В Приватбанке подстригли?
Нет.
Ничего не изменится кроме собственника

за три дня ВА не заплатили %% по депозитам.
Депохрюши потеряли.


Да. Теперь за 1 день потеряют )
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  TDK написав:Да. Теперь за 1 день потеряют )

сейчас теряют не %%, а нервние клетки.
Goodman
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