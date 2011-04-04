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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1584158515861587

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:43

  User253 написав:
  moveton написав:Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.

При желании можно и по старым законам:
1. Объявление неплатежеспособным
2. "Поиск инвестора"
3. Находится один "инвестор" в лице государства
Аналогично привату. В чём проблема?
А при "принудительной национализации" по идее Фридман ещё сможет отсудить "справедливую" компенсацию


а зачем государству тащить еще один чемодан, т.е. пятый, крупный банк? :roll:
оно ж вроде как наоборот старается распродавать всё (приватизация). И так доля государства в банк.системе большая, будут делать ее еще больше?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:48

  User253 написав:При желании можно и по старым законам

Напевно проблема з визнанням неплатоспроможною відносно здорової банки, що має вирішити цей Закон. Прихват був вже достатньо поплив, щоб його провести за стандартною процедурою, а це досі успішно плаває у ополонці.

  Alex2007 написав:а зачем государству тащить еще один чемодан, т.е. пятый, крупный банк?

НБУ усіляко сприяв розвитку москальского банкінгу і ця пухлина розрослася до значних розмірів. Якщо її тепер різко видалити, то постраждають юридичні особи, інші банки, піде хвиля проблем у БСУ. Тому хочуть вивести обережно.
klug
 
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