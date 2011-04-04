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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 вер, 2022 11:43
User253 написав: moveton написав:
Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.
При желании можно и по старым законам:
1. Объявление неплатежеспособным
2. "Поиск инвестора"
3. Находится один "инвестор" в лице государства
Аналогично привату. В чём проблема?
А при "принудительной национализации" по идее Фридман ещё сможет отсудить "справедливую" компенсацию
а зачем государству тащить еще один чемодан, т.е. пятый, крупный банк?
оно ж вроде как наоборот старается распродавать всё (приватизация). И так доля государства в банк.системе большая, будут делать ее еще больше?
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Alex2007
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Додано: Нед 25 вер, 2022 12:48
User253 написав:
При желании можно и по старым законам
Напевно проблема з визнанням неплатоспроможною відносно здорової банки, що має вирішити цей Закон. Прихват був вже достатньо поплив, щоб його провести за стандартною процедурою, а це досі успішно плаває у ополонці.
Alex2007 написав:
а зачем государству тащить еще один чемодан, т.е. пятый, крупный банк?
НБУ усіляко сприяв розвитку москальского банкінгу і ця пухлина розрослася до значних розмірів. Якщо її тепер різко видалити, то постраждають юридичні особи, інші банки, піде хвиля проблем у БСУ. Тому хочуть вивести обережно.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:18
Alex2007 написав:
а зачем государству тащить еще один чемодан, т.е. пятый, крупный банк?
оно ж вроде как наоборот старается распродавать всё (приватизация). И так доля государства в банк.системе большая, будут делать ее еще больше?
В чем тяжесть чемодана? Банк самодостаточный, капитализации не будет.
Просто банк за один день станет государственным. И продолжит успешно работать.
Вы думаете в НБУ сидят настолько тупые люди, что устроят падение системного успешного банка? Зачем? Чтобы хуйла порадовать?
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