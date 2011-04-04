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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1586158715881589

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 08:22

Введення НБУ тимчасової адміністрації в банку

Підкажіть будь ласка, хто має досвід, або перевірену інформацію. Якщо НБУ визнав банк банкрутом і ввів там тимчасову адміністрацію, то можна буде вивести свої кошти звідти, які на картках? Може можна буде переказати онлайн на картки інших банків, чи можливо будуть введені якісь обмеження по сумам грошей, ліміти на добу? Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 08:35

Re: Введення НБУ тимчасової адміністрації в банку

mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто має досвід, або перевірену інформацію. Якщо НБУ визнав банк банкрутом і ввів там тимчасову адміністрацію, то можна буде вивести свої кошти звідти, які на картках? Може можна буде переказати онлайн на картки інших банків, чи можливо будуть введені якісь обмеження по сумам грошей, ліміти на добу? Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?
Тільки через фонд
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:10

дехто життя втрачає за вас, депосвиней
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:01

  moveton написав:Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.

При желании можно и по старым законам:
1. Объявление неплатежеспособным
2. "Поиск инвестора"
3. Находится один "инвестор" в лице государства
Аналогично привату. В чём проблема?
А при "принудительной национализации" по идее Фридман ещё сможет отсудить "справедливую" компенсацию
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:43

  User253 написав:
  moveton написав:Я читал. Правительство принудительно покупает банк за 1 гривну и тут же выводит его с рынка, объявляя неплатежеспособным. Труп банка, пока не закончится ликвидация, у правительства будет, да.

При желании можно и по старым законам:
1. Объявление неплатежеспособным
2. "Поиск инвестора"
3. Находится один "инвестор" в лице государства
Аналогично привату. В чём проблема?
А при "принудительной национализации" по идее Фридман ещё сможет отсудить "справедливую" компенсацию


а зачем государству тащить еще один чемодан, т.е. пятый, крупный банк? :roll:
оно ж вроде как наоборот старается распродавать всё (приватизация). И так доля государства в банк.системе большая, будут делать ее еще больше?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:48

  User253 написав:При желании можно и по старым законам

Напевно проблема з визнанням неплатоспроможною відносно здорової банки, що має вирішити цей Закон. Прихват був вже достатньо поплив, щоб його провести за стандартною процедурою, а це досі успішно плаває у ополонці.

  Alex2007 написав:а зачем государству тащить еще один чемодан, т.е. пятый, крупный банк?

НБУ усіляко сприяв розвитку москальского банкінгу і ця пухлина розрослася до значних розмірів. Якщо її тепер різко видалити, то постраждають юридичні особи, інші банки, піде хвиля проблем у БСУ. Тому хочуть вивести обережно.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:18

  Alex2007 написав:а зачем государству тащить еще один чемодан, т.е. пятый, крупный банк? :roll:
оно ж вроде как наоборот старается распродавать всё (приватизация). И так доля государства в банк.системе большая, будут делать ее еще больше?


В чем тяжесть чемодана? Банк самодостаточный, капитализации не будет.
Просто банк за один день станет государственным. И продолжит успешно работать.
Вы думаете в НБУ сидят настолько тупые люди, что устроят падение системного успешного банка? Зачем? Чтобы хуйла порадовать?
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:47

  IMPRINTER написав:
  копейка написав:
  IMPRINTER написав:Я делал в ГП "Документ" - там любые варианты оплаты.

Там щедро, можно сейчас один паспорт по цене двух оформить. :mrgreen:


там прибавляется всего 480 грн. к цене ЦНАП.

Закордонний паспорт біометричний — терміновий: 1 565 ₴
Адмінпослуга, бланк і його персоніфікація: 1 085,00 ₴
Сервісні послуги підприємства: 480,00 ₴

Закордонний паспорт біометричний не терміновий: 1 213 ₴
Адмінпослуга, бланк і його персоніфікація: 733,00 ₴
Сервісні послуги підприємства: 480,00 ₴

зато без какой-либо очереди/записи, пришел, через 5 минут уже ушел.

+ у кого нет возможности прийти можно вызвать на оформление на дому (дети, старики), но эта услуга понятно стоит уже дороже.


т.е. весь цимес ГП Документ - это по сути быстрота и без очереди?
Я просто не совсем понимаю, - постоянно прохожу возле местного ГП - так там очереди по утрам, летом так точно было. :D
А если через ЦНАП - если уже дошел до своей очереди, то сколько процесс оформления занимает времени, "5 минут и ушел"?
И там в ЦНАПах разве сам процесс изготовления доков укладывается в бОльшие сроки чем через ГП Документ?, т.е. цнап=низкий приоритет при изготовлении?
Или просто сама запись в ЦНАП с электронной очередью на определенный день занимает кучу времени, т.е. типа записался в очередь и жди месяц или около того?
В танке, просто, немного :D

И как всё же оптимальнее всего заплатить, чтоб не потерять :D :
налом (без комисса) или
какой-то кошерной картой без комисса или с мин.комиссом
?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:41

  IMPRINTER написав:, ГП "Документ",

зато без какой-либо очереди/записи, пришел, через 5 минут уже ушел.

,

у нас до войны в ЦНАПЕ также было :),
только обещали прислать смс когда сделают, но не прислали
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:45

  J написав:
  IMPRINTER написав:, ГП "Документ",

зато без какой-либо очереди/записи, пришел, через 5 минут уже ушел.

,

у нас до войны в ЦНАПЕ также было :)


ну вот я поэтому и спрашиваю насчет целесообразности обращения в ГП Док, если там где я прохожу возле него постоянно толпы. Какой в нем тогда смысл, 480 грн должны же быть отданы не зря. :mrgreen:
Не знаю точно, что происходит возле местного Цнапа - может там еще хуже, хз :mrgreen:
Alex2007
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