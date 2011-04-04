RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1587158815891590

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 00:09

  Alex2007 написав:т.е. весь цимес ГП Документ - это по сути быстрота и без очереди?
Я просто не совсем понимаю, - постоянно прохожу возле местного ГП - так там очереди по утрам, летом так точно было. :D
А если через ЦНАП - если уже дошел до своей очереди, то сколько процесс оформления занимает времени, "5 минут и ушел"?
И там в ЦНАПах разве сам процесс изготовления доков укладывается в бОльшие сроки чем через ГП Документ?, т.е. цнап=низкий приоритет при изготовлении?
Или просто сама запись в ЦНАП с электронной очередью на определенный день занимает кучу времени, т.е. типа записался в очередь и жди месяц или около того?
В танке, просто, немного :D

И как всё же оптимальнее всего заплатить, чтоб не потерять :D :
налом (без комисса) или
какой-то кошерной картой без комисса или с мин.комиссом
?


да - быстрее и комфортнее.
у них даже есть услуга оформления на дому ... приезжает микроавтобус оборудованный всем - там фоткают и т.п.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38729
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6183 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:07

Огляд депо-ставок по великих банках (AKA SantaBarbara)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -28092022/

коротенько - валюта без змін, гривня - потрошки дивиться вгору (але не так, як хотілось б і як б мало бути при обліковці і інфляції в цілих 25%)
greenozon
 
Повідомлень: 14233
З нами з: 01.06.14
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:34

Вихід за 1 грн

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал за основу и в целом законопроект об особенностях выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения (№8069).

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя комитета, нардеп Ярослав Железняк.

"Ждем новостей с сегодняшнего заседания СНБО?", - написал нардеп.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5401
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:52

Ukrainian

закон про альфу - тока она не названа словами ... там же написано про наличие подстанционных акционеров .. у какого системно важного банка еще есть подстанционные акционеры? только одна альфа ... но там речь о национализации как примата, а не про ликвидацию - т.е. рядовым оленям должно быть пох
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38729
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6183 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:37

  Goodman написав:"Ждем новостей с сегодняшнего заседания СНБО?", - написал нардеп.

Нардеп не знає життєвий циклю законопроєктів? Підтримка комітетом - це не набуття чинності. Яке рішення сьогодні може прийняти РНБО на підставі законопроєкту, який ще не розглядався навіть у першому читанні?
klug
 
Повідомлень: 7564
З нами з: 18.08.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:49

нова цікава тема - які банки буде кошмарити НБУ вже незабаром

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -kapitala/
greenozon
 
Повідомлень: 14233
З нами з: 01.06.14
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:59

  greenozon написав:нова цікава тема - які банки буде кошмарити НБУ вже незабаром

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -kapitala/


У списку найбільш стабільні банки. А цифри в них найбільші, бо банки великі та мають багато клієнтів. Стаття ні про що... З пальця щось намагаються висмоктати
TDK
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 28.10.10
Подякував: 82 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:00

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:нова цікава тема - які банки буде кошмарити НБУ вже незабаром

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -kapitala/
А чому починають перевіряти тільки зараз?
Zochan
 
Повідомлень: 647
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1587158815891590
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 240710
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 99377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30526
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Варто (3)
30.09.2022 18:47
ТАСКОМБАНК (913)
30.09.2022 18:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.