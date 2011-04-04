Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Alex2007 написав:т.е. весь цимес ГП Документ - это по сути быстрота и без очереди? Я просто не совсем понимаю, - постоянно прохожу возле местного ГП - так там очереди по утрам, летом так точно было. А если через ЦНАП - если уже дошел до своей очереди, то сколько процесс оформления занимает времени, "5 минут и ушел"? И там в ЦНАПах разве сам процесс изготовления доков укладывается в бОльшие сроки чем через ГП Документ?, т.е. цнап=низкий приоритет при изготовлении? Или просто сама запись в ЦНАП с электронной очередью на определенный день занимает кучу времени, т.е. типа записался в очередь и жди месяц или около того? В танке, просто, немного
И как всё же оптимальнее всего заплатить, чтоб не потерять : налом (без комисса) или какой-то кошерной картой без комисса или с мин.комиссом ?
да - быстрее и комфортнее. у них даже есть услуга оформления на дому ... приезжает микроавтобус оборудованный всем - там фоткают и т.п.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал за основу и в целом законопроект об особенностях выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения (№8069).
Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя комитета, нардеп Ярослав Железняк.
"Ждем новостей с сегодняшнего заседания СНБО?", - написал нардеп.
закон про альфу - тока она не названа словами ... там же написано про наличие подстанционных акционеров .. у какого системно важного банка еще есть подстанционные акционеры? только одна альфа ... но там речь о национализации как примата, а не про ликвидацию - т.е. рядовым оленям должно быть пох
Goodman написав:"Ждем новостей с сегодняшнего заседания СНБО?", - написал нардеп.
Нардеп не знає життєвий циклю законопроєктів? Підтримка комітетом - це не набуття чинності. Яке рішення сьогодні може прийняти РНБО на підставі законопроєкту, який ще не розглядався навіть у першому читанні?