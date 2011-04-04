Alex2007 написав:

это по сути быстрота и без очереди?

т.е. весь цимес ГП Документ -Я просто не совсем понимаю, - постоянно прохожу возле местного ГП - так там очереди по утрам, летом так точно было.А если через ЦНАП - если уже дошел до своей очереди, то сколько процесс оформления занимает времени, "5 минут и ушел"?И там в ЦНАПах разве сам процесс изготовления доков укладывается в бОльшие сроки чем через ГП Документ?, т.е. цнап=низкий приоритет при изготовлении?Или просто сама запись в ЦНАП с электронной очередью на определенный день занимает кучу времени, т.е. типа записался в очередь и жди месяц или около того?В танке, просто, немногоИ как всё же оптимальнее всего заплатить, чтоб не потерятьналом (без комисса) иликакой-то кошерной картой без комисса или с мин.комиссом