RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1588158915901591

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:07

P2P Перекази за кордон
Актуальна таблиця банків, які дозволяють перекази за кордон з картки на картку.
Курси оновлюються автоматично.

https://uainvest.com.ua/p2p-abroad
greenozon
 
Повідомлень: 14246
З нами з: 01.06.14
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:27

  greenozon написав:Депозитні ставки банків, таблиця оновлена сьоодні, 1.10.2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082

лідером залишається Альянс - 20% депозит 3 місяці


это номинальная доходность ... а фактическая какая будет притом курсе доллара через 3 месяца ... минус 20%? Я вообще не понимаю как можно даже в отдаленном участке гипофиза рассматривать срочные вклады в гривне сейчас.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38730
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6183 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 1588158915901591
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 240718
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 99386
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30531
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2779)
01.10.2022 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.