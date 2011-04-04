Актуальна таблиця банків, які дозволяють перекази за кордон з картки на картку.
Курси оновлюються автоматично.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 жов, 2022 16:07
P2P Перекази за кордон
Актуальна таблиця банків, які дозволяють перекази за кордон з картки на картку.
Курси оновлюються автоматично.
Додано: Суб 01 жов, 2022 16:27
это номинальная доходность ... а фактическая какая будет притом курсе доллара через 3 месяца ... минус 20%? Я вообще не понимаю как можно даже в отдаленном участке гипофиза рассматривать срочные вклады в гривне сейчас.
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