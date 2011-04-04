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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1588158915901591

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:07

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Актуальна таблиця банків, які дозволяють перекази за кордон з картки на картку.
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:27

  greenozon написав:Депозитні ставки банків, таблиця оновлена сьоодні, 1.10.2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082

лідером залишається Альянс - 20% депозит 3 місяці


это номинальная доходность ... а фактическая какая будет при курсе доллара через 3 месяца ... минус 20%? Я вообще не понимаю как можно даже в отдаленном участке гипофиза рассматривать срочные вклады в гривне сейчас.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:10

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Депозитні ставки банків, таблиця оновлена сьоодні, 1.10.2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082

лідером залишається Альянс - 20% депозит 3 місяці


это номинальная доходность ... а фактическая какая будет при курсе доллара через 3 месяца ... минус 20%? Я вообще не понимаю как можно даже в отдаленном участке гипофиза рассматривать срочные вклады в гривне сейчас.


крітікуя-прєдлагай!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:16

  greenozon написав:крітікуя-прєдлагай!


не хранить деньги в гривне - это заповедь была актуальна как для мирного времени, так, и тем более, - для военного.

как хранить сбережения в валюте - в банке под 0%, в депозитной ячейке, дома под матрасом или в крипте - это уже кто как для себя считает, в какой пропорции комбинировать эти инструменты. Для особых экстремалов, - есть еще валютные облигации.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 09:44

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:крітікуя-прєдлагай!


не хранить деньги в гривне - это заповедь была актуальна как для мирного времени, так, и тем более, - для военного.

как хранить сбережения в валюте - в банке под 0%, в депозитной ячейке, дома под матрасом или в крипте - это уже кто как для себя считает, в какой пропорции комбинировать эти инструменты. Для особых экстремалов, - есть еще валютные облигации.

с точки зрения финансов, такое хранение стимулирует развитие даже не экономики, а финансов той страны, в валюте которой хранишь.

опять же хранители в грн надеются заработать 15-20% в грн в период, когда курс стабилен, а потом конвертануться вовремя в валюту - сколько на самом деле успевает так сделать, история умалчивает :)
сейчас конечно период нестабильности курса.

в теории опять же наиболее эффективно вложение денег в работающий бизнес, но у нас эти инструменты не развиты от слова совсем. да и на Западе немного поломались. а вести свой бизнес могут далеко не все - намного меньше половины. да и большинство мелкого бизнеса - это обеспечить себя, а не заработать.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:не хранить деньги в гривне - это заповедь была актуальна как для мирного времени, так, и тем более, - для военного.
+100
Я только не могу понять, если у людей есть дол. и они не знают, где и как хранить их надо, то как они появились у них??? Если собирали постоянно и отказывали себе и семье, то суммы не большие и значит, что то хотели приобрести. Во время кризисов, как раз можно дешевле приобрести намеченное. А если суммы выше 100тыс.у.е. значит есть бизнес и чел. точно знает, как им распорядится надо и в какие активы в данное время может вложиться.
Но, держать во время глобальных кризисов в стране монеты в наших банках, а тем более в грн., то...??? Народ тогда не понимает, что такое инфляция..., держать на вкладах не разумно. Хотя некоторые видят только одну сторону, когда на пару сотен или тыс. грн. получили по оконч. депоз. больше, чем у них было изначально. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Панове - не будьте настiльки безапеляцiйними. Ситуацiя за нинiшнiх умов може бути самою рiзною. Наприклад, якщо у людини є доступ до дешевих кредитних ресурсiв у нацiональнiй валютi, якi потрiбно досить часто повертати через вiдностно короткi термiни часу, то чому б йому не розмiщувати такi ресурси на короткосрокових депо та не заробляти на рiзницi ставок? Можна заперечити, що теоретично можна розмiстити кошти у валютi та мати бiльший заробiток - але тут додатково виникають валютнi ризики на якi людина не має бажання наражатись.
I це лише одна з ситуацiй можливого заробiтку на депо. Впевнений що є ще - бiльш складнi, бiльш витонченi. Життя штука не проста i ситуцiї можливi самi рiзноманiтнi
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:05

  Alien написав:Панове - не будьте настiльки безапеляцiйними. Ситуацiя за нинiшнiх умов може бути самою рiзною. Наприклад, якщо у людини є доступ до дешевих кредитних ресурсiв у нацiональнiй валютi, якi потрiбно досить часто повертати через вiдностно короткi термiни часу, то чому б йому не розмiщувати такi ресурси на короткосрокових депо та не заробляти на рiзницi ставок? Можна заперечити, що теоретично можна розмiстити кошти у валютi та мати бiльший заробiток - але тут додатково виникають валютнi ризики на якi людина не має бажання наражатись.
I це лише одна з ситуацiй можливого заробiтку на депо. Впевнений що є ще - бiльш складнi, бiльш витонченi. Життя штука не проста i ситуцiї можливi самi рiзноманiтнi

брати кредити та десь ці гроші розміщувати - це така весела гра, яка закінчується зазвичай сумно.

бо на кредити ще можна сходити в казіно, зробити ставки та інше.
може навіть пощастити. :D

кредити для заробітку - це коли у вас бізнес, й треба або купляти основні засоби, або плануєте збільшення бізнесу. навіть затикати нестачу оборотних коштів - така собі справа.

депо - це коли вже у вас є зроблені гроші, ви їх плануєте зберігати - ось тобі треба думати - депо/кеш, валюта/грн, нерухомість, крипта та інше.
але власні гроші - це головне
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:17

Shaman я описав достатньо надiйну ситуацiю заробітку якою люди користуються роками. Так є ризики, ніхто цього не заперечує, але маючи трохи мізків ризики мінімізуються. Так це не надприбутки, але це копійчина яка ніколи не буває зайвою. Тому розумію скепсис тих хто вважає це нецікавим. Часто це поведінка тих хто має значні доходи на більш ризикових операціях. Таким людям мабудь важко зрозуміти менш ризикових людей, які заробляють таким чином як я написав. Втім той факт що комусь це здається не прийнятним, ніяк не змінює об'єктивну реальність - схеми заробітку на дешевих ресурсах існують і деякі люди вміють ними користуватись.
Alien
 
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