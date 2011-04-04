Додано: Нед 02 жов, 2022 15:10

Shaman описуючи можливу ситуацію використання дешевих ресурсів, абсолютно не мав на увазі використання якимось чином чиїхось терміналів. Ніколи таким не займався хоча звичайно знаю що таке існує. Засуджувати а тим більше клеїти якісь ярлики на кшталт що це крадіжка, чи ще щось я не став би. Але моя мова була про інше. Для зароблення згадуваної мною копійчини достатньо було використання інтернету та наявності певних знань у купі з мізками. Щодо витрат часу - так вони завжди є бо будь яка дія потребує якихось витрат часу. На мій погляд ці витрати не такі вже й значні. Але якщо до витрат часу вже так прискіпливо відноситись то слід зазначити що там часу треба набагато менше ніж ми проводимо навіть на цьому форумі, часто читаючи відверту маячню від різних екзальтованих персонажів. Втім мій початковий допис був про інше - депозити в гривні можуть бути корисними для людей хто вміє ними користатись навіть у часи війни, коли здається що вкладення в національну валюту не мають сенсу. Тому на мій погляд не варто безапеляційно заявляти що такі вкладення наразі безглузда маячня. Це була моя основна думка. За певних обставин з них теж можна мати непоганий зиск. Щодо того як, що, кому та коли треба зробити щоб отримати цей зиск - на цю тему я дискусії вести не збираюсь. Вважаєте мою думку безглуздою - ваше право. Але мені в подібних випадках на згадку приходить жарт від Альфа (телевізійний ляльковий персонаж):

"Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати!"