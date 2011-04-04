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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 жов, 2022 15:10
Shaman описуючи можливу ситуацію використання дешевих ресурсів, абсолютно не мав на увазі використання якимось чином чиїхось терміналів. Ніколи таким не займався хоча звичайно знаю що таке існує. Засуджувати а тим більше клеїти якісь ярлики на кшталт що це крадіжка, чи ще щось я не став би. Але моя мова була про інше. Для зароблення згадуваної мною копійчини достатньо було використання інтернету та наявності певних знань у купі з мізками. Щодо витрат часу - так вони завжди є бо будь яка дія потребує якихось витрат часу. На мій погляд ці витрати не такі вже й значні. Але якщо до витрат часу вже так прискіпливо відноситись то слід зазначити що там часу треба набагато менше ніж ми проводимо навіть на цьому форумі, часто читаючи відверту маячню від різних екзальтованих персонажів. Втім мій початковий допис був про інше - депозити в гривні можуть бути корисними для людей хто вміє ними користатись навіть у часи війни, коли здається що вкладення в національну валюту не мають сенсу. Тому на мій погляд не варто безапеляційно заявляти що такі вкладення наразі безглузда маячня. Це була моя основна думка. За певних обставин з них теж можна мати непоганий зиск. Щодо того як, що, кому та коли треба зробити щоб отримати цей зиск - на цю тему я дискусії вести не збираюсь. Вважаєте мою думку безглуздою - ваше право. Але мені в подібних випадках на згадку приходить жарт від Альфа (телевізійний ляльковий персонаж):
"Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати!"
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Alien
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Додано: Нед 02 жов, 2022 16:25
IMPRINTER написав:
это номинальная доходность ... а фактическая какая будет при курсе доллара через 3 месяца ... минус 20%? Я вообще не понимаю как можно даже в отдаленном участке гипофиза рассматривать срочные вклады в гривне сейчас.
Я могу тебе ответить.
Есть отдельно гривна, есть баксы, есть евро.
Ежемесячные доходы в гривне раскладываются в разные корзины.
Платим в стране пока что в гривнах, значит гривна нужна.
20 процентов на гривневый вклад от миллиона гривен - дает вполне себе кусочек на комуналку, еду, а зарплату в это время ты можешь конвертировать хоть в черта лысого. Если этого черта лысого, конечно, завтра не запретят оборот
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vano80
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:08
vano80 написав: IMPRINTER написав:
это номинальная доходность ... а фактическая какая будет при курсе доллара через 3 месяца ... минус 20%? Я вообще не понимаю как можно даже в отдаленном участке гипофиза рассматривать срочные вклады в гривне сейчас.
Я могу тебе ответить.
Есть отдельно гривна, есть баксы, есть евро.
Ежемесячные доходы в гривне раскладываются в разные корзины.
Платим в стране пока что в гривнах, значит гривна нужна.
20 процентов на гривневый вклад от миллиона гривен - дает вполне себе кусочек на комуналку, еду, а зарплату в это время ты можешь конвертировать хоть в черта лысого. Если этого черта лысого, конечно, завтра не запретят оборот
так вроде ж условиях нестабильности выгоднее как раз таки гривневый вклад побыстрее перевести по более низкому курсу "в черта лысого" (чем "завтра" с зарплат частями и по курсу, постоянно выше), а с зарплаты платить за коммуну, хлебушек и прочее.
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Alex2007
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:32
vano80 написав:
Я могу тебе ответить.
Есть отдельно гривна, есть баксы, есть евро.
Ежемесячные доходы в гривне раскладываются в разные корзины.
Платим в стране пока что в гривнах, значит гривна нужна.
20 процентов на гривневый вклад от миллиона гривен - дает вполне себе кусочек на комуналку, еду, а зарплату в это время ты можешь конвертировать хоть в черта лысого. Если этого черта лысого, конечно, завтра не запретят оборот
тут вообще обсуждается срочные депо, т.к. 20% ставка - это по срочному ... но даже если речь о вкладах со свободным доступом, - то зачем при этом хранить в гривне все равно? хранят в долларах ... а по мере надобности продают доллар по 43, и окупают его обратно по 37, оплачивая гривной за границей + не забываем что есть кредитная гривна, - тут совсем удобно - платишь кредиткой, грейсуешь, а когда надо гасить продаешь доллар и гасишь долг, рыночный курс которого за это время (за время гейс-периода по кредитке) еще вырастет.
НБУ - спонсирует, государство не обеднеет.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:55
IMPRINTER написав: vano80 написав:
Я могу тебе ответить.
Есть отдельно гривна, есть баксы, есть евро.
Ежемесячные доходы в гривне раскладываются в разные корзины.
Платим в стране пока что в гривнах, значит гривна нужна.
20 процентов на гривневый вклад от миллиона гривен - дает вполне себе кусочек на комуналку, еду, а зарплату в это время ты можешь конвертировать хоть в черта лысого. Если этого черта лысого, конечно, завтра не запретят оборот
тут вообще обсуждается срочные депо, т.к. 20% ставка - это по срочному ... но даже если речь о вкладах со свободным доступом, - то зачем при этом хранить в гривне все равно? хранят в долларах ... а по мере надобности продают доллар по 43, и окупают его обратно по 37, оплачивая гривной за границей + не забываем что есть кредитная гривна, - тут совсем удобно - платишь кредиткой, грейсуешь, а когда надо гасить продаешь доллар и гасишь долг, рыночный курс которого за это время (за время гейс-периода по кредитке) еще вырастет.
НБУ - спонсирует, государство не обеднеет.
Если ты про покупку на депо на три месяца, то насколько я понимаю, еще никто не получал баксы назад с таких депозитов.
И про постоянное дорожание бакса это ты про сейчас. У нас были достаточно долгие периоды без подорожания, гривня за это время приносила достаточно в процентах.
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vano80
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Додано: Нед 02 жов, 2022 19:00
Alex2007 написав:
так вроде ж условиях нестабильности выгоднее как раз таки гривневый вклад побыстрее перевести по более низкому курсу "в черта лысого" (чем "завтра" с зарплат частями и по курсу, постоянно выше), а с зарплаты платить за коммуну, хлебушек и прочее.
Ну да. А завтра ударит в голову черти что и баксы будешь сдавать в подворотне хмурым типам, иначе статья.
Ситуация мож и невероятная, но как пример возможностей всяких.
Я ж не говорю, что только гривня и все. Я пишу о комбинации.
Если у тебя есть время и понимание - вперед.
Если есть купа денег, нет особо времени заниматься стиранием подошв, можешь комбинировать разные подходы, и гривна под 20 процентов вполне вариант.
В одном теряешь, в другом находишь.
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vano80
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Додано: Нед 02 жов, 2022 20:08
vano80 написав:
еще никто не получал баксы назад с таких депозитов.
Після 4-го спробую у Моні (через Універсал) забрати 1 куе. Куплені в перші години війни онлайн і пізніше розміщені на депо на півроку.
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Hotab
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