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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1590159115921593

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 23:00

З такими темпами, тут треба дивитися не чи віддадуть долари, а щоб курс в обмінках на момент віддачі не впав нижче купленого на "соцдепо". :mrgreen:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 23:04

  all27 написав:
подскажите, конверт.депо 50к повысили курс.
на данный момент где выгоднее открыть данный депо с гарантированным получением именно наличной валюты по окончании срока?

https://mustbe.ml/tables/club100k
https://mustbe.ml/tables/club50k
Про гарантоване отримання взагалі смішно. Ніяких гарантій ніхто не надає. Все на свій страх і ризик.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 23:10

  all27 написав:IMPRINTER
подскажите, конверт.депо 50к повысили курс.
на данный момент где выгоднее открыть данный депо с гарантированным получением именно наличной валюты по окончании срока?
спасибо


кто ж вам скажет, где гарантированно вы получите через 3 мес. ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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  #<1 ... 1590159115921593
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