Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 жов, 2022 23:00
З такими темпами, тут треба дивитися не чи віддадуть долари, а щоб курс в обмінках на момент віддачі не впав нижче купленого на "соцдепо".
AndriyQ
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Додано: Пон 03 жов, 2022 23:04
all27 написав:
подскажите, конверт.депо 50к повысили курс.
на данный момент где выгоднее открыть данный депо с гарантированным получением именно наличной валюты по окончании срока?
https://mustbe.ml/tables/club100k https://mustbe.ml/tables/club50k
Про гарантоване отримання взагалі смішно. Ніяких гарантій ніхто не надає. Все на свій страх і ризик.
Golf_streem
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Додано: Пон 03 жов, 2022 23:10
all27 написав: IMPRINTER
подскажите, конверт.депо 50к повысили курс.
на данный момент где выгоднее открыть данный депо с гарантированным получением именно наличной валюты по окончании срока?
спасибо
кто ж вам скажет, где гарантированно вы получите через 3 мес. ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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