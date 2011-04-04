Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 жов, 2022 23:00
З такими темпами, тут треба дивитися не чи віддадуть долари, а щоб курс в обмінках на момент віддачі не впав нижче купленого на "соцдепо".
AndriyQ
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Додано: Пон 03 жов, 2022 23:04
all27 написав:
подскажите, конверт.депо 50к повысили курс.
на данный момент где выгоднее открыть данный депо с гарантированным получением именно наличной валюты по окончании срока?
https://mustbe.ml/tables/club100k https://mustbe.ml/tables/club50k
Про гарантоване отримання взагалі смішно. Ніяких гарантій ніхто не надає. Все на свій страх і ризик.
Golf_streem
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Додано: Пон 03 жов, 2022 23:10
all27 написав: IMPRINTER
подскажите, конверт.депо 50к повысили курс.
на данный момент где выгоднее открыть данный депо с гарантированным получением именно наличной валюты по окончании срока?
спасибо
кто ж вам скажет, где гарантированно вы получите через 3 мес. ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Вів 04 жов, 2022 15:01
IMPRINTER я понимаю. интересно мнение знатоков (интуиция)
all27
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Додано: Вів 04 жов, 2022 18:25
рыба всё?
IMPRINTER
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Додано: Вів 04 жов, 2022 18:41
шоо, не переварили 25%
Amethyst
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Додано: Вів 04 жов, 2022 18:42
[url="https://bank.gov.ua/ua/news/all/golova-natsionalnogo-banku-kirilo-shevchenko-podav-zayavu-pro-vidstavku"]Голова Національного банку Кирило Шевченко подав заяву про відставку[/url]
Zochan
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Додано: Вів 04 жов, 2022 18:44
Zochan написав:
[url="https://bank.gov.ua/ua/news/all/golova-natsionalnogo-banku-kirilo-shevchenko-podav-zayavu-pro-vidstavku"]Голова Національного банку Кирило Шевченко подав заяву про відставку[/url]
Завтра очікую гарний стрибок догори
Investor_K
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Додано: Вів 04 жов, 2022 18:54
Investor_K написав:Завтра очікую гарний стрибок догори
Що знов до 45, а потім вниз?
Zochan
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:17
Zochan написав:
Що знов до 45, а потім вниз?
був 41-20, став 42
Goodman
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