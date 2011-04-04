Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 жов, 2022 10:12
Конкорд захистив свою честь і репутацію в суді, але НБУ не покладає думки про 60 мільйонів
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nk-konkord
greenozon
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Додано: Сер 05 жов, 2022 16:29
Ожидается ли у нас банкопад до Нового года?) Или уже после?
Andrey2512
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Додано: Сер 05 жов, 2022 17:42
Andrey2512 написав:
Ожидается ли у нас банкопад до Нового года?) Или уже после?
- Ваше политическое кредо?
- Всегда!
moveton
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