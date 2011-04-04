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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 жов, 2022 10:12
Конкорд захистив свою честь і репутацію в суді, але НБУ не покладає думки про 60 мільйонів
Додано: Сер 05 жов, 2022 16:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Ожидается ли у нас банкопад до Нового года?) Или уже после?
Додано: Сер 05 жов, 2022 17:42
Додано: Сер 05 жов, 2022 21:33
по 2200 от УВКБ ООН
Било дело, суета била - подавали на списки.
Уже есть некоторая статистика:
Статус - Ваша заявка успішно прошла верифікацію та передана до УВКБ ООН
Очікуйте на виплату.
1. Однинокий пенсионер, вдова, г.Киев. пенсия не ахти, 2300 грн
2. Одинокий пенсионер по заболевания, 2 гр.(нет 60 и близко) довічно , периферия ( не Киев и не область) пенсия 2300 грн
по остальним аккаунтам - Заявку прийнято.
PS В очередях не стояли , время не теряли. подавали через СМАРТ , самостоятельно.
Подавали в "первих" рядах , как только начиналась суета и ветер.
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