RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1591159215931594

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:12

Конкорд захистив свою честь і репутацію в суді, але НБУ не покладає думки про 60 мільйонів

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nk-konkord
greenozon
 
Повідомлень: 14261
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Ожидается ли у нас банкопад до Нового года?) Или уже после?
Andrey2512
 
Повідомлень: 341
З нами з: 04.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:42

  Andrey2512 написав:Ожидается ли у нас банкопад до Нового года?) Или уже после?

- Ваше политическое кредо?
- Всегда!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2431
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 21:33

по 2200 от УВКБ ООН

Било дело, суета била - подавали на списки.
Уже есть некоторая статистика:

Статус - Ваша заявка успішно прошла верифікацію та передана до УВКБ ООН
Очікуйте на виплату.

1. Однинокий пенсионер, вдова, г.Киев. пенсия не ахти, 2300 грн
2. Одинокий пенсионер по заболевания, 2 гр.(нет 60 и близко) довічно , периферия ( не Киев и не область) пенсия 2300 грн

по остальним аккаунтам - Заявку прийнято.

PS В очередях не стояли , время не теряли. подавали через СМАРТ , самостоятельно.
Подавали в "первих" рядах , как только начиналась суета и ветер.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5425
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:13

Битва за трон НБУ. Маркарова вирішила "збити" Пишного
https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo
greenozon
 
Повідомлень: 14261
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 1591159215931594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 240766
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 99426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30551
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (353)
06.10.2022 10:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.