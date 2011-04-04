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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 168
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:12

Конкорд захистив свою честь і репутацію в суді, але НБУ не покладає думки про 60 мільйонів

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nk-konkord
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Ожидается ли у нас банкопад до Нового года?) Или уже после?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:42

  Andrey2512 написав:Ожидается ли у нас банкопад до Нового года?) Или уже после?

- Ваше политическое кредо?
- Всегда!
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 21:33

по 2200 от УВКБ ООН

Било дело, суета била - подавали на списки.
Уже есть некоторая статистика:

Статус - Ваша заявка успішно прошла верифікацію та передана до УВКБ ООН
Очікуйте на виплату.

1. Однинокий пенсионер, вдова, г.Киев. пенсия не ахти, 2300 грн
2. Одинокий пенсионер по заболевания, 2 гр.(нет 60 и близко) довічно , периферия ( не Киев и не область) пенсия 2300 грн

по остальним аккаунтам - Заявку прийнято.

PS В очередях не стояли , время не теряли. подавали через СМАРТ , самостоятельно.
Подавали в "первих" рядах , как только начиналась суета и ветер.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:13

Битва за трон НБУ. Маркарова вирішила "збити" Пишного
https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:35

Re: Байки про банки і не тільки....

НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку

Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк. За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів. За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.

Нагадаємо, що Шевченко невдовзі має офіційно піти у відставку.


Это на дорожку, чтоб ничего не рассказал?) :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:49

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному голові Національного банку України Кирилу Шевченку в організації розкрадання понад 206 млн грн Укргазбанку, коли він був там спочатку заступником голови правління, а згодом головою.
khmelovski
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:41

khmelovski Так вот чего был курс фиксированный )) бабло выводили?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:02

Подскажите пожалуйста, где посмотреть последнюю таблицу по лидерам рефинанса, доле рефинанса в пассивах, доле овгз в активах .
Кто-то из форумчан делал, извините не помню кто
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:21

  citramon написав:Подскажите пожалуйста, где посмотреть последнюю таблицу по лидерам рефинанса, доле рефинанса в пассивах, доле овгз в активах .
Кто-то из форумчан делал, извините не помню кто

посмотреть негде, надо делать :D

вам точно по всем банкам надо? а то форматировать неудобно 8)

а теперь вопрос по сути - вы хотите данные по общему балансу или только по гривнему? будет немного отличаться. рефинанс, естественно, весь в грн
Shaman
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