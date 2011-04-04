на 01/09
приватні банки володіють ОВДП на 59 ярдів грн (14% від загальної кількості) та взяли 29 ярдів грн рефінанси (39% від загального рефінансу). відсотки за грн балансом
лідери - рефінанс більше 30% зобов'язань, тис грн
Банк Рефінанс % від зобов'язань ОВДП % від чистих активів
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 4 042 611 50% 4 288 300 49%
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2 809 881 33% 5 451 746 61%
АТ "КІБ" 1 799 985 35% 2 755 590 49%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1 437 076 48% 2 005 674 57%
АТ "РВС БАНК" 1 004 149 44% 1 640 812 64%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 800 119 42% 1 095 000 48%
АТ "БАНК 3/4" 747 000 80% 871 168 64%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 494 981 67% 587 000 54%
АТ "МетаБанк" 418 000 52% 559 175 47%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 168 759 80% 359 608 85%
але була інфо, що деякі банки захеджували відсотки по рефінансу, тобто зараз вони не платять ці підвищені відсотки