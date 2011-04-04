RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1592159315941595

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 168
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:15

  citramon написав:Подскажите пожалуйста, где посмотреть последнюю таблицу по лидерам рефинанса, доле рефинанса в пассивах, доле овгз в активах .
Кто-то из форумчан делал, извините не помню кто

на 01/09

приватні банки володіють ОВДП на 59 ярдів грн (14% від загальної кількості) та взяли 29 ярдів грн рефінанси (39% від загального рефінансу). відсотки за грн балансом

лідери - рефінанс більше 30% зобов'язань, тис грн

Банк Рефінанс % від зобов'язань ОВДП % від чистих активів
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 4 042 611 50% 4 288 300 49%
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2 809 881 33% 5 451 746 61%
АТ "КІБ" 1 799 985 35% 2 755 590 49%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1 437 076 48% 2 005 674 57%
АТ "РВС БАНК" 1 004 149 44% 1 640 812 64%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 800 119 42% 1 095 000 48%
АТ "БАНК 3/4" 747 000 80% 871 168 64%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 494 981 67% 587 000 54%
АТ "МетаБанк" 418 000 52% 559 175 47%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 168 759 80% 359 608 85%

але була інфо, що деякі банки захеджували відсотки по рефінансу, тобто зараз вони не платять ці підвищені відсотки
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 29.09.19
Подякував: 364 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 1592159315941595
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 240767
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 99427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30552
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.