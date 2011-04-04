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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:15
citramon написав:
Подскажите пожалуйста, где посмотреть последнюю таблицу по лидерам рефинанса, доле рефинанса в пассивах, доле овгз в активах .
Кто-то из форумчан делал, извините не помню кто
на 01/09
приватні банки володіють ОВДП на 59 ярдів грн (14% від загальної кількості) та взяли 29 ярдів грн рефінанси (39% від загального рефінансу). відсотки за грн балансом
лідери - рефінанс більше 30% зобов'язань, тис грнБанк Рефінанс % від зобов'язань ОВДП % від чистих активів
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 4 042 611
50% 4 288 300
49%
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2 809 881
33% 5 451 746
61%
АТ "КІБ" 1 799 985
35% 2 755 590
49%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1 437 076
48% 2 005 674
57%
АТ "РВС БАНК" 1 004 149
44% 1 640 812
64%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 800 119
42% 1 095 000
48%
АТ "БАНК 3/4" 747 000
80% 871 168
64%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 494 981
67% 587 000
54%
АТ "МетаБанк" 418 000
52% 559 175
47%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 168 759
80% 359 608
85%
але була інфо, що деякі банки захеджували відсотки по рефінансу, тобто зараз вони не платять ці підвищені відсотки
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Shaman
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:44
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Shaman
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Додано: Чет 06 жов, 2022 21:00
Shaman написав: citramon написав:
Подскажите пожалуйста, где посмотреть последнюю таблицу по лидерам рефинанса, доле рефинанса в пассивах, доле овгз в активах .
Кто-то из форумчан делал, извините не помню кто
на 01/09
приватні банки володіють ОВДП на 59 ярдів грн (14% від загальної кількості) та взяли 29 ярдів грн рефінанси (39% від загального рефінансу). відсотки за грн балансом
лідери - рефінанс більше 30% зобов'язань, тис грнБанк Рефінанс % від зобов'язань ОВДП % від чистих активів
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 4 042 611
50% 4 288 300
49%
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2 809 881
33% 5 451 746
61%
АТ "КІБ" 1 799 985
35% 2 755 590
49%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1 437 076
48% 2 005 674
57%
АТ "РВС БАНК" 1 004 149
44% 1 640 812
64%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 800 119
42% 1 095 000
48%
АТ "БАНК 3/4" 747 000
80% 871 168
64%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 494 981
67% 587 000
54%
АТ "МетаБанк" 418 000
52% 559 175
47%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 168 759
80% 359 608
85%
але була інфо, що деякі банки захеджували відсотки по рефінансу, тобто зараз вони не платять ці підвищені відсотки
Спасибо.
Альянсу 16.09.2022 дали еще 1 923 000,0 , хотя недображелатели и до этой суммы подозревали этот банк в выводе рефинанса.
Интересно, сохранит ли он благосклонность со стороны НБУ при новом руководстве
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citramon
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