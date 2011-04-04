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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1592159315941595

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:15

  citramon написав:Подскажите пожалуйста, где посмотреть последнюю таблицу по лидерам рефинанса, доле рефинанса в пассивах, доле овгз в активах .
Кто-то из форумчан делал, извините не помню кто

на 01/09

приватні банки володіють ОВДП на 59 ярдів грн (14% від загальної кількості) та взяли 29 ярдів грн рефінанси (39% від загального рефінансу). відсотки за грн балансом

лідери - рефінанс більше 30% зобов'язань, тис грн

Банк Рефінанс % від зобов'язань ОВДП % від чистих активів
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 4 042 611 50% 4 288 300 49%
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2 809 881 33% 5 451 746 61%
АТ "КІБ" 1 799 985 35% 2 755 590 49%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1 437 076 48% 2 005 674 57%
АТ "РВС БАНК" 1 004 149 44% 1 640 812 64%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 800 119 42% 1 095 000 48%
АТ "БАНК 3/4" 747 000 80% 871 168 64%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 494 981 67% 587 000 54%
АТ "МетаБанк" 418 000 52% 559 175 47%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 168 759 80% 359 608 85%

але була інфо, що деякі банки захеджували відсотки по рефінансу, тобто зараз вони не платять ці підвищені відсотки
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:44

Re: Байки про банки і не тільки....

а взагалі, вся інфо тут

Наглядова статистика

за серпень
08'2022 Згруповані балансові залишки (у розрізі банків)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:00

  Shaman написав:
  citramon написав:Подскажите пожалуйста, где посмотреть последнюю таблицу по лидерам рефинанса, доле рефинанса в пассивах, доле овгз в активах .
Кто-то из форумчан делал, извините не помню кто

на 01/09

приватні банки володіють ОВДП на 59 ярдів грн (14% від загальної кількості) та взяли 29 ярдів грн рефінанси (39% від загального рефінансу). відсотки за грн балансом

лідери - рефінанс більше 30% зобов'язань, тис грн

Банк Рефінанс % від зобов'язань ОВДП % від чистих активів
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 4 042 611 50% 4 288 300 49%
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2 809 881 33% 5 451 746 61%
АТ "КІБ" 1 799 985 35% 2 755 590 49%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1 437 076 48% 2 005 674 57%
АТ "РВС БАНК" 1 004 149 44% 1 640 812 64%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 800 119 42% 1 095 000 48%
АТ "БАНК 3/4" 747 000 80% 871 168 64%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 494 981 67% 587 000 54%
АТ "МетаБанк" 418 000 52% 559 175 47%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 168 759 80% 359 608 85%

але була інфо, що деякі банки захеджували відсотки по рефінансу, тобто зараз вони не платять ці підвищені відсотки


Спасибо.
Альянсу 16.09.2022 дали еще 1 923 000,0 , хотя недображелатели и до этой суммы подозревали этот банк в выводе рефинанса.
Интересно, сохранит ли он благосклонность со стороны НБУ при новом руководстве
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:58

Сподіваємося, наших золото-валютних резервів вистачить.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/komu-korti ... nkiri.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Андрія Пишного призначили головою Національного банку Україну. За 290 нардепів.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:44

  foxluck написав:Андрія Пишного призначили головою Національного банку Україну. За 290 нардепів.
Він на сайті під яким ніком?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:16

  Investor_K написав:
  foxluck написав:Андрія Пишного призначили головою Національного банку Україну. За 290 нардепів.
Він на сайті під яким ніком?

Долярчик.
klug
 
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