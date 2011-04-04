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citramon написав:Подскажите пожалуйста, где посмотреть последнюю таблицу по лидерам рефинанса, доле рефинанса в пассивах, доле овгз в активах . Кто-то из форумчан делал, извините не помню кто
на 01/09
приватні банки володіють ОВДП на 59 ярдів грн (14% від загальної кількості) та взяли 29 ярдів грн рефінанси (39% від загального рефінансу). відсотки за грн балансом
лідери - рефінанс більше 30% зобов'язань, тис грн
Банк Рефінанс % від зобов'язань ОВДП % від чистих активів АТ "БАНК АЛЬЯНС" 4 042 611 50% 4 288 300 49% ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2 809 881 33% 5 451 746 61% АТ "КІБ" 1 799 985 35% 2 755 590 49% АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1 437 076 48% 2 005 674 57% АТ "РВС БАНК" 1 004 149 44% 1 640 812 64% АТ "КРИСТАЛБАНК" 800 119 42% 1 095 000 48% АТ "БАНК 3/4" 747 000 80% 871 168 64% АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 494 981 67% 587 000 54% АТ "МетаБанк" 418 000 52% 559 175 47% АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 168 759 80% 359 608 85%
але була інфо, що деякі банки захеджували відсотки по рефінансу, тобто зараз вони не платять ці підвищені відсотки
Спасибо. Альянсу 16.09.2022 дали еще 1 923 000,0 , хотя недображелатели и до этой суммы подозревали этот банк в выводе рефинанса. Интересно, сохранит ли он благосклонность со стороны НБУ при новом руководстве