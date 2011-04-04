видає тайм аут
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 жов, 2022 18:08
Податкова кабіна сьогодні не працює?
видає тайм аут
Додано: Пон 10 жов, 2022 18:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Прийшов лист від Raiffeisen bank
Шановні клієнти, ми змушені тимчасово призупинити роботу відділень банку по всій Україні через обстріли та перебої з енергопостачанням.
Звертаємо увагу, що Raiffeisen Online працює у звичайному режимі. Тож фінансові питання рекомендуємо вирішувати дистанційно за допомогою додатку (сплата комунальних платежів, переказ з картки на картку, поповнення мобільного телефону, сплата кредитів та інші).
Ваші картки 💳 доступні для розрахунків, ваші гроші та дані в безпеці.🔐
Додано: Пон 10 жов, 2022 18:53
Державна податкова служба України з метою збереження даних платників інформує, що у зв’язку з масованими ракетними ударами по всій території України 10 жовтня 2022 року тимчасово обмежено доступ до електронних сервісів.
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