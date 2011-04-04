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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1593159415951596

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:08

Податкова кабіна сьогодні не працює?
https://cabinet.tax.gov.ua/

видає тайм аут
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Прийшов лист від Raiffeisen bank

Шановні клієнти, ми змушені тимчасово призупинити роботу відділень банку по всій Україні через обстріли та перебої з енергопостачанням.

Звертаємо увагу, що Raiffeisen Online працює у звичайному режимі. Тож фінансові питання рекомендуємо вирішувати дистанційно за допомогою додатку (сплата комунальних платежів, переказ з картки на картку, поповнення мобільного телефону, сплата кредитів та інші).

Ваші картки 💳 доступні для розрахунків, ваші гроші та дані в безпеці.🔐
khmelovski
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:53

  greenozon написав:Податкова кабіна сьогодні не працює?
https://cabinet.tax.gov.ua/

видає тайм аут


Державна податкова служба України з метою збереження даних платників інформує, що у зв’язку з масованими ракетними ударами по всій території України 10 жовтня 2022 року тимчасово обмежено доступ до електронних сервісів.

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/622259.html
User253
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 21:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Приват завтра працює?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 21:58

  ihorsic написав:Приват завтра працює?

близько до
- 890 відділення (75% від загальної кількості мережі)
- 5 823 банкоматів з готівкою (80%)
- 9 856 терміналів самообслуговування (88%)
- 214 281 POS-терміналів на касах
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 22:01

  User253 написав:
  greenozon написав:Податкова кабіна сьогодні не працює?
https://cabinet.tax.gov.ua/

видає тайм аут


Державна податкова служба України з метою збереження даних платників інформує, що у зв’язку з масованими ракетними ударами по всій території України 10 жовтня 2022 року тимчасово обмежено доступ до електронних сервісів.

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/622259.html

кабинет Ясно (электро) прилег заранее,ещё с 9 числа :roll:
Мизантрóп
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