без замовлення ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:37
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:39
У мене було замовлення з додатка. В меню "депозити", коли він закінчився, там була пропозиція вибрати місце і час для зняття. .
А при мені знімали просто з карток. Суми були біля 1000+- у.о.Вони платили комсу. Я - ні.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:57
Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:57
свіжий огляд депоставок
гривня мляво підростає, але не достатньо швидко
Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:09
Навіть Ощад трохи підняв, а Примат упорото тримає 6%. Тримаю там "трішки", заради зручності сплати %% комунальних через Пр24. Думаю треба шукати інші варіанти і прощатись з ними. Пройшли часи колишнього Беніного Бегемота із взаємовигідними відносинами
Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:23
Re: Байки про банки і не тільки....
Світовий банк - теж банк. От тобі й байки.
Міністра фінансів України Сергія Марченка обрали головою ради керуючих Світового банку і Міжнародного валютного фонду на 2023 рік
Додано: Суб 15 жов, 2022 18:06
ІМХО рішення політичного характеру, але неньці від нього додатковий +
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