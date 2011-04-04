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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1595159615971598

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:37

  Hotab написав:,
Без жодних проблем. Давали вчора і з карт, і з депо, як долари, так і євро. До круглої суми давали купити по 40.6
Київ, Р.Окіпної. Універсалбанк

без замовлення ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:39

  J написав:
  Hotab написав:,
Без жодних проблем. Давали вчора і з карт, і з депо, як долари, так і євро. До круглої суми давали купити по 40.6
Київ, Р.Окіпної. Універсалбанк

без замовлення ?

У мене було замовлення з додатка. В меню "депозити", коли він закінчився, там була пропозиція вибрати місце і час для зняття. .
А при мені знімали просто з карток. Суми були біля 1000+- у.о.Вони платили комсу. Я - ні.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:57

  Hotab написав:
  ТИХИЙ написав:Відпишіться потім "що і як" 8)

Без жодних проблем. Давали вчора і з карт, і з депо, як долари, так і євро. До круглої суми давали купити по 40.6
Київ, Р.Окіпної. Універсалбанк

Дякую, шановний.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:57

свіжий огляд депоставок

гривня мляво підростає, але не достатньо швидко

https://minfin.com.ua/ua/2022/10/12/93680152/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:09

  greenozon написав:свіжий огляд депоставок
гривня мляво підростає, але не достатньо швидко
https://minfin.com.ua/ua/2022/10/12/93680152/

Навіть Ощад трохи підняв, а Примат упорото тримає 6%. Тримаю там "трішки", заради зручності сплати %% комунальних через Пр24. Думаю треба шукати інші варіанти і прощатись з ними. Пройшли часи колишнього Беніного Бегемота із взаємовигідними відносинами 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:23

Re: Байки про банки і не тільки....

Світовий банк - теж банк. От тобі й байки.

Міністра фінансів України Сергія Марченка обрали головою ради керуючих Світового банку і Міжнародного валютного фонду на 2023 рік

https://censor.net/ua/news/3373822/mini ... vf_na_2023
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:06

  foxluck написав:Світовий банк - теж банк. От тобі й байки.
Міністра фінансів України Сергія Марченка обрали головою ради керуючих Світового банку і Міжнародного валютного фонду на 2023 рік
https://censor.net/ua/news/3373822/mini ... vf_na_2023

ІМХО рішення політичного характеру, але неньці від нього додатковий + 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 01:41

Хто скаже як там Алла поживає? Валюту віддає?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 08:30

  ihorsic написав:Хто скаже як там Алла поживає? Валюту віддає?

в Шаббат шекелей в кассе не было
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:36

  Мизантрóп написав:
  ihorsic написав:Хто скаже як там Алла поживає? Валюту віддає?

в Шаббат шекелей в кассе не было

тільки в Умані чи скрізь ?
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