Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Hotab написав:, Без жодних проблем. Давали вчора і з карт, і з депо, як долари, так і євро. До круглої суми давали купити по 40.6 Київ, Р.Окіпної. Універсалбанк
без замовлення ?
У мене було замовлення з додатка. В меню "депозити", коли він закінчився, там була пропозиція вибрати місце і час для зняття. . А при мені знімали просто з карток. Суми були біля 1000+- у.о.Вони платили комсу. Я - ні.
Навіть Ощад трохи підняв, а Примат упорото тримає 6%. Тримаю там "трішки", заради зручності сплати %% комунальних через Пр24. Думаю треба шукати інші варіанти і прощатись з ними. Пройшли часи колишнього Беніного Бегемота із взаємовигідними відносинами