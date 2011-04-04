|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 жов, 2022 12:56
Ну з КДВ Приват я змирився, що все через кеш виводжу, а от Ощадівська (пенсійна) ? Є схеми перевести без комси.
В арсеналі: Все карта/Все можу, Алкіни хамони і пакетні, Моня, Газмяс (Прозапас) , Райф visa reward virtual (жовта), В5, Правильна Кредобанк.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8151
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 16 жов, 2022 17:56
Hotab
По Ощаду- мені не відомо. По Привату- стежка на Нео (Конкорд) і далі в місяць 20к р2р та 20к сеп без комісу
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1708
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 565 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 жов, 2022 18:15
Hotab
На приват з ощаду регулярним переказом пенсії/зарплати. Ощад віддає без комси, на приват на кдв залітає без комси. Є обмеження - з однієї карти-донора до двох переказів на місяць, до 10к на операцію. Можна зробити самостійно з одним візитом до приватівського банкомату з ощадівською карткою для активації платежу.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|240948
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|99564
|
|
|18
|30656
|
|