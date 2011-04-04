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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1596159715981599

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:56

Ну з КДВ Приват я змирився, що все через кеш виводжу, а от Ощадівська (пенсійна) ? Є схеми перевести без комси.
В арсеналі: Все карта/Все можу, Алкіни хамони і пакетні, Моня, Газмяс (Прозапас) , Райф visa reward virtual (жовта), В5, Правильна Кредобанк.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 17:56

Hotab
По Ощаду- мені не відомо. По Привату- стежка на Нео (Конкорд) і далі в місяць 20к р2р та 20к сеп без комісу
valya
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:15

Hotab
На приват з ощаду регулярним переказом пенсії/зарплати. Ощад віддає без комси, на приват на кдв залітає без комси. Є обмеження - з однієї карти-донора до двох переказів на місяць, до 10к на операцію. Можна зробити самостійно з одним візитом до приватівського банкомату з ощадівською карткою для активації платежу.
alibob
 
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