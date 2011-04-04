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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1596159715981599

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:56

Ну з КДВ Приват я змирився, що все через кеш виводжу, а от Ощадівська (пенсійна) ? Є схеми перевести без комси.
В арсеналі: Все карта/Все можу, Алкіни хамони і пакетні, Моня, Газмяс (Прозапас) , Райф visa reward virtual (жовта), В5, Правильна Кредобанк.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 17:56

Hotab
По Ощаду- мені не відомо. По Привату- стежка на Нео (Конкорд) і далі в місяць 20к р2р та 20к сеп без комісу
valya
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:15

Hotab
На приват з ощаду регулярним переказом пенсії/зарплати. Ощад віддає без комси, на приват на кдв залітає без комси. Є обмеження - з однієї карти-донора до двох переказів на місяць, до 10к на операцію. Можна зробити самостійно з одним візитом до приватівського банкомату з ощадівською карткою для активації платежу.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:46

Коллеги! Не знаю где задать вопрос по ЦНАПам Киева, поэтому задаю тут. Подскажите чем лучше оплатить услуги ЦНАП картой или кэшем? Если картой то какой(дебиткой или кредитной) и какого банка? Есть ли кэшбек при оплате картой?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 20:55

  Кассандра написав:Коллеги! Не знаю где задать вопрос по ЦНАПам Киева, поэтому задаю тут. Подскажите чем лучше оплатить услуги ЦНАП картой или кэшем? Если картой то какой(дебиткой или кредитной) и какого банка? Есть ли кэшбек при оплате картой?

Думаю через тумбу в ЦНАПе будет МСС 9399 - госуслуги, за которые никто КБ не дает и комисс 6..20грн.
Советую узнать у оператора проверяют ли они платежи через https://check.gov.ua/ и если да, то оплатить через Сенс или БВР по ИБАНу. Через 2 мин у платежа буде сгенерирован Чекгоуюа.
Я так для ГАИ оплачивал пенсионный при регист-и тачки до войны
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:12

Нацбанк "обламав" Маркарову....
https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... boks-banku
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Советую узнать у оператора проверяют ли они платежи через https://check.gov.ua/
Задавал в январе вопрос :?: а бумажечку в папочку как им подложить? :twisted: Со своей разве что идти
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:56

Отправил сегодня сепы (в альт) практически единовременно с Алки, кота, спортика и Вальки. Спорт пришел через 23 мин, кот 35 мин, валька 50 мин, Алка 1:25 :idea:
Ромасик
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