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Ну з КДВ Приват я змирився, що все через кеш виводжу, а от Ощадівська (пенсійна) ? Є схеми перевести без комси. В арсеналі: Все карта/Все можу, Алкіни хамони і пакетні, Моня, Газмяс (Прозапас) , Райф visa reward virtual (жовта), В5, Правильна Кредобанк.
Hotab На приват з ощаду регулярним переказом пенсії/зарплати. Ощад віддає без комси, на приват на кдв залітає без комси. Є обмеження - з однієї карти-донора до двох переказів на місяць, до 10к на операцію. Можна зробити самостійно з одним візитом до приватівського банкомату з ощадівською карткою для активації платежу.
Коллеги! Не знаю где задать вопрос по ЦНАПам Киева, поэтому задаю тут. Подскажите чем лучше оплатить услуги ЦНАП картой или кэшем? Если картой то какой(дебиткой или кредитной) и какого банка? Есть ли кэшбек при оплате картой?
Кассандра написав:Коллеги! Не знаю где задать вопрос по ЦНАПам Киева, поэтому задаю тут. Подскажите чем лучше оплатить услуги ЦНАП картой или кэшем? Если картой то какой(дебиткой или кредитной) и какого банка? Есть ли кэшбек при оплате картой?
Думаю через тумбу в ЦНАПе будет МСС 9399 - госуслуги, за которые никто КБ не дает и комисс 6..20грн. Советую узнать у оператора проверяют ли они платежи через https://check.gov.ua/ и если да, то оплатить через Сенс или БВР по ИБАНу. Через 2 мин у платежа буде сгенерирован Чекгоуюа. Я так для ГАИ оплачивал пенсионный при регист-и тачки до войны