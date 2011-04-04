RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1597159815991600

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:39

Свіжий огляд депо-ставок банків (малі)

https://minfin.com.ua/ua/2022/10/19/94055552/

різнонапрямлений рух змін -і підвищують і понижують ставки...
greenozon
 
Повідомлень: 14323
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:19

Объем рефинанса на 1 сентября 2022 года.

--Банк---объем рефинанса -- изменение за месяц

АТ "Укрексімбанк" 21366796 110
АБ "УКРГАЗБАНК" 15201472 1004270
АТ "АЛЬФА-БАНК" 7809379 -1186456
АТ "ПУМБ" 5688563 7978
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 4042611 -7707
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2809881 -499953
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 2136223 0
Акціонерний банк "Південний" 1999824 -22
ПАТ "МТБ БАНК" 1990000 -200000
АТ "КІБ" 1799985 -1398973
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1437076 27
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 1160000 0
АТ "РВС БАНК" 1004149 -949795
АТ "КРИСТАЛБАНК" 800119 -195793
АТ "БАНК 3/4" 747000 -140000
ПАТ "БАНК ВОСТОК" 650006 -49993
АТ "МІБ" 620002 3
АТ "ТАСКОМБАНК" 500000 -700000
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 494981 30004
АТ "МетаБанк" 418000 -60000
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 340168 -25049
АТ АКБ "Львів" 339079 -3460
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 323999 -25998
АТ "АП БАНК" 224998 1
АТ "МОТОР-БАНК" 206857 121
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 168759 -134926
АТ "Полтава-банк" 139996 0
АТ "СКАЙ БАНК" 134976 -672549
АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 119958 1
Полікомбанк 20000 -10000
АТ "Ощадбанк" 0 0
АТ "Райффайзен Банк" 0 0
АТ "АЛЬТБАНК" 0 0
АТ КБ "ПриватБанк" 0 0
ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 0 0
АТ "КРЕДОБАНК" 0 0
АТ "ОКСІ БАНК" 0 0
АТ "А - БАНК" 0 0
АТ "БАНК "ГРАНТ" 0 0
АТ "БТА БАНК" 0 0
АТ "АСВІО БАНК" 0 0
АТ "УКРСИББАНК" 0 0
АТ "Ідея Банк" 0 0
АТ "КОМІНВЕСТБАНК" 0 0
АТ "ПРАВЕКС БАНК" 0 0
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 0 0
АТ "ЮНЕКС БАНК" 0 0
АТ "АЙБОКС БАНК" 0 0
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 0 0
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 0 0
АТ "АБ "РАДАБАНК" 0 -99995
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 0 0
АТ "ІНГ Банк Україна" 0 0
АТ "ОТП БАНК" 0 0
АТ "СІТІБАНК" 0 0
АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" 0 0
АТ "БАНК ФОРВАРД" 0 0
АТ "АКБ "КОНКОРД" 0 0
АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 0 0
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 0 0
АТ "КБ "ГЛОБУС" 0 -674401
АТ "ЄПБ" 0 0
АТ "Дойче Банк ДБУ" 0 0
АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 0 0
АТ "БАНК СІЧ" 0 -3217458
АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 0 0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 0 -794989
АТ "БАНК "ПОРТАЛ" 0 0






УСЬОГО 74694856 -10005003
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38494
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3711 раз.
Подякували: 11867 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:АТ "БАНК СІЧ" 0 -3217458

Це як розуміти?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29731
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Объем рефинанса на 1 сентября 2022 года.

--Банк---объем рефинанса -- изменение за месяц


в яких одиницях друга колонка
greenozon
 
Повідомлень: 14323
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:04

Re: Байки про банки і не тільки....

НАБУ оголосило в розшук ексглаву НБУ Кирила Шевченка по справі "Укргазбанку"
що таке? :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 29.09.19
Подякував: 366 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите по зарплатным проектам. В моей конторе получение зарплаты всегда строго регламентировали. Получайте карту такого то банка и без разговоров. Так понимаю был договор. Сейчас: реквизиты (полные)карты любого банка.
Если я дам реквизиты,скажем,приват КДВ,не будет ли банк брать с меня 0.5% за входящий СЭП от предприятия?
THB
 
Повідомлень: 817
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:12

  THB написав:Подскажите по зарплатным проектам. В моей конторе получение зарплаты всегда строго регламентировали. Получайте карту такого то банка и без разговоров. Так понимаю был договор. Сейчас: реквизиты (полные)карты любого банка.
Если я дам реквизиты,скажем,приват КДВ,не будет ли банк брать с меня 0.5% за входящий СЭП от предприятия?

ПриватКДВ нужно перевести в "зарплатный режим". Давно уже это делал, правда по пенсии. Там надо уведомить банк, что будете получать выплаты на карту, и тогда они идут как целевые зачисления.
Подробностей не помню уже. Помню, что позвонил на 3700, "операторы заняты, продиктуйте вопрос", продиктовал, и через полчаса мне перезвонили конкретно по этому вопросу и в мельчайших деталях всё объяснили (что-то надо было в приват24 нажимать)
User253
 
Повідомлень: 28
З нами з: 11.09.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:11

  THB написав:Подскажите по зарплатным проектам. В моей конторе получение зарплаты всегда строго регламентировали. Получайте карту такого то банка и без разговоров. Так понимаю был договор. Сейчас: реквизиты (полные)карты любого банка.
Если я дам реквизиты,скажем,приват КДВ,не будет ли банк брать с меня 0.5% за входящий СЭП от предприятия?


будет конечно.
не берет только если у банка с предприятием есть официальный зарплатный проект.

а ваша контора согласится на то, чтоб вы получали зарплату на счет отличного от банка с которым у них зарплатный проект?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38808
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6196 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 1597159815991600
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 241050
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 99676
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30728
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3595)
24.10.2022 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.